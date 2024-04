Stand: 19.04.2024 06:01 Uhr Gitarrist der Allman Brothers: Dickey Betts gestorben

Der US-Gitarrist Dickey Betts, der lange für die Allman Brothers Band gespielt hatte, ist tot. Betts sei im Alter von 80 Jahren in seinem Haus im US-Bundesstaat Florida gestorben, teilte seine Familie via Instagram mit. Geboren wurde Forrest Richard "Dickey" Betts 1943 in West Palm Beach in Florida. Ende der 60er Jahre wurde er Gründungsmitglied der Allman Brothers Band, die hauptsächlich Rockmusik spielten. Unter anderem komponierte er für die Band die Stücke "Ramblin' Man", "Jessica" und "In Memory Of Elizabeth Reed". | Sendebezug: 19.04.2024 08:40 | NDR 2