Relotius-Affäre: Der Journalismus ein Jahr danach von Daniel Bouhs

Vor einem Jahr veröffentlichte das Nachrichtenmagazin "Der Spiegel" eine Recherche in eigener Sache: Der preisgekrönte Reporter Claas Relotius hatte Reportagen, Porträts und Interviews teils bei anderen Medien abgeschrieben, unzulässig überspitzt oder sogar Protagonisten und Beobachtungen erfunden. Diese Relotius-Affäre hat viele Journalistinnen und Journalisten über das Magazin hinaus beschäftigt und die gesamte Medienlandschaft in eine Vertrauenskrise gestürzt. Welche Folgen sind nun sichtbar - ein Jahr danach? Daniel Bouhs hat sich für NDR Info umgehört.

Gianna Niewel erinnert sich noch genau an den 19. Dezember 2018 - als der "Spiegel" auf einer kurzfristig einberufenen Pressekonferenz über die Relotius-Affäre informierte. Die Nachricht schlug auch im Reportage-Ressort der "Süddeutschen Zeitung" ein wie eine Bombe. "Als das herausgekommen ist - es war ein Mittwoch - da hatte ich gerade ein dreiseitiges Dossier bei uns, das ich gemeinsam mit einem Kollegen geschrieben habe." Sie hätten plötzlich alles in Zweifel gezogen, erzählt Niewel. "Es war das Porträt eines Flughafen-Seelsorgers. Wir hatten geschrieben 'Er will einen Ordner zeigen'. Wir haben uns gefragt, will er den wirklich zeigen oder zeigt er den nur, weil wir da sind? Wir haben über jeden Nebensatz diskutiert", erinnert sich Niewel.

Strenge Belegpflichten in vielen Redaktionen

Journalistinnen und Journalisten hinterfragen ihre Arbeit, misstrauen einander wie nie - im Großen wie im Kleinen. Relotius hatte im großen Stil journalistisch betrogen - vor allem im "Spiegel", aber auch in anderen Medien wie "Zeit Online" und dem "Tagesspiegel". Heute gelten in vielen Redaktionen strenge Belegpflichten und Kontrollen. Niemand will einen "zweiten Relotius". Auch nicht die "SZ", sagt Niewel. "Auf einer operativen Ebene arbeiten wir als Haus gerade an einer Plattform, sodass Fälschungen noch unwahrscheinlicher werden können." Es ginge darum, dass Autorinnen und Autoren ihre Interviewbänder und ihre Kontaktinformationen hochladen könnten, damit das zugreifbar sei, so Niewel. "Wir haben bei der 'Seite 3' auch nochmal das Faktenchecken angezogen. Das machen wir nochmal deutlich intensiver", sagt die Journalistin.

Erneute Faktencheck-Schulung bei der "Zeit"

Bei der "Zeit" wurden Redakteurinnen und Redakteure im Faktenchecken geschult. Etablierte Reporter wie Stephan Lebert finden das wichtig - bedauern aber auch, dass sich das Klima verändert hat. "Das Urvertrauen ist weg. Das Urvertrauen, dass Reporter hingehen und aufschreiben, was sie sehen", sagt Lebert.

Auslandsreportagen werden teilweise abgelehnt

Relotius hatte vor allem Reportagen und Recherchen aus dem Ausland geliefert, aus den USA, aber auch aus Krisenregionen wie Syrien. In diesem speziellen Genre fällt Redaktionen die journalistische Qualitätssicherung besonders schwer. Felix Dachsel, Chefredakteur des Onlineportals "Vice", sagt offen, er übe sich nun lieber in Verzicht: "Wenn wir zum Beispiel aus dem Ausland Geschichten angeboten kriegen, dann lehnt man die vielleicht eher ab." Das Risiko, die Inhalte nicht überprüfen zu können, sei oftmals zu hoch. "Was eine traurige Konsequenz ist", so Dachsel.

"Spiegel" arbeitet mit neuen Standards

Besonders viel verändert hat die Affäre aber im "Spiegel". Das zuvor isolierte Gesellschaftsressort, bei dem stets nur ein Faktenchecker für Relotius zuständig und offensichtlich viel zu leichtgläubig war, wurde aufgebrochen. Dieser Tage erscheinen neue Standards, circa 75 Seiten. Co-Chefredakteur Clemens Höges, einst Reporter im In- und Ausland und seit 29 Jahren beim "Spiegel", macht aus der Not eine Tugend: "Ich wäre eigentlich froh, wenn die Affäre Relotius nicht verschwinden würde, sondern wenn sie uns, aber durchaus auch Kollegen in anderen Häusern immer sagt, was passieren kann, worauf man achten muss, dass man eben immer noch mal zehn Prozent gründlicher arbeiten muss, als man es eigentlich vielleicht für nötig hält", sagt Höges.

Echter Schlussstrich steht noch aus

Er hofft wie viele seiner Kolleginnen und Kollegen, dass einer noch etwas zur Aufklärung beiträgt: Claas Relotius selbst. Er möge doch erklären, was ihn getrieben habe all die Jahre. Relotius aber lässt sich von einem Anwalt vertreten: Er räume seine schwere Verfehlung ein, sei aber noch damit beschäftigt, selbst zu verstehen, was passiert sei. Ein echter Schlussstrich unter diese Affäre steht damit noch aus.

