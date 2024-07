Stand: 29.07.2024 11:58 Uhr Portugiesische Fado-Sängerin Mísia gestorben

Die portugiesische Sängerin Mísia ist tot. Sie starb am Sonnabend im Alter von 69 Jahren in Lissabon an den Folgen einer Krebserkrankung, das meldete unter anderem der portugiesische Sender RTP Notícias. Bekannt wurde Mísia für ihre Neuinterpretation der traditionellen Fado-Musik. Die in Porto geborene Tochter einer katalanischen Tänzerin und eines portugiesischen Ingenieurs ergänzte den Fado um neue Instrumente wie Geige, Akkordeon oder Klavier. Berühmte Autoren wie der portugiesische Literaturnobelpreisträger José Saramago schrieben Texte für sie. | Sendebezug: | 29.07.2024 12:30 | NDR Kultur