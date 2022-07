Stand: 17.07.2022 09:06 Uhr Pionier zwischen Computer und Kunst: Herbert W. Franke ist tot

Der Künstler, Physiker und Science-Fiction-Autor Herbert W. Franke ist tot. Sein PR-Berater teilte mit, dass er am Sonnabend im Alter von 95 Jahren im Kreise seiner Familie im oberbayerischen Egling gestorben sei. Franke galt als Pionier der Computerkunst und Vordenker des Metaverse, eines digitalen Raums. 1979 hatte er das Festival Ars Electronica in Linz mitbegründet. Bereits 1970 schaffte es der Künstler mit einem am Digitalcomputer geschaffenen Werk auf die Biennale in Venedig. Dieser Siebdruck war Frankes erstes Kunstwerk, bei dem er den Zufall mit einem Algorithmus zusammenarbeiten ließ.