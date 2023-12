Stand: 27.12.2023 07:53 Uhr "Parasite"-Schauspieler Lee Sun-kyun ist tot

Der südkoreanische Schauspieler Lee Sun-kyun ist tot. International bekannt wurde er vor allem durch seine Rolle im Film "Parasite". Die Satire war der erste nicht-englischsprachige Film in der Geschichte der Oscars, die den Preis für den besten Film gewann. Am Mittwoch wurde Lee in einem Auto in Seoul tot aufgefunden. Die Polizei hatte nach dem Schauspieler gesucht, nachdem er als vermisst gemeldet worden war. | Sendebezug: | 27.12.2023 06:30 | NDR Kultur