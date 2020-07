Stand: 16.07.2020 00:00 Uhr - NDR 90,3

Ohnsorg-Theater: Saisonstart unter Corona-Auflagen

Nach der Corona-Zwangspause nimmt das Ohnsorg-Theater heute Abend unter strengen Auflagen den Spielbetrieb wieder auf. Das hochdeutsche Stück "Tussipark" feiert Premiere. In der kommenden Saison will das Ohnsorg die hochdeutschen Anteile in den Stücken weiter steigern.

"Tussipark": Sommerspaß im Ohnsorg-Theater Nordtour - 11.07.2020 18:00 Uhr Im Ohnsorg-Theater laufen die Proben zu der musikalischen Komödie "Tussipark" - unter Corona-Auflagen. Am 16. Juli feiert das Stück Premiere.







"Tussipark": Sehnsucht nach dem Traummann

"Tussipark" ist eine Karaoke-Komödie über vier im Parkhaus eines Shoppingcenters eingeschlossene Frauen: die gestresste Hausfrau Grit, die frisch entlassene Verkäuferin Jennifer, die männerverschleißende Geschäftsfrau Pascaline und die Fast-Braut Wanda. So verschieden die Leben der einzelnen Damen sind, so ähnlich sind doch ihre Sehnsüchte in Bezug auf den Traummann.

Nur 123 Plätze werden im Ohnsorg belegt

Gespielt werden darf in der jetzt startenden Saison nur, wenn die Corona-Bedingungen eingehalten werden. Konkret bedeutet das, nur 123 Plätze dürfen belegt sein. Das ist etwa ein Drittel aller Sitze im Saal. Zusammensitzen darf nur, wer zusammen wohnt. Zudem hat das Theater einen völlig neuen Spielplan aus dem Boden gestampft. Dabei sind weniger Schauspieler als vorher auf der Bühne. Die Inszenierungen sind kompakter.

Hochdeutsch übertitelt

Geplant sind vor allem leichte Stoffe, zum Beispiel die Gaunerkomödie "Twee as Bonnie un Clyde" und "Das Bärtchen" über einen Mann mit unfreiwillig rasiertem Hitlerbart. Mit hochdeutschen Anteilen in den Stücken versucht das Ohnsorg-Theater auch in der kommenden Saison neue Zuschauerinnen und Zuschauer zu gewinnen. Dafür sollen jetzt einige plattdeutsche Vorstellungen hochdeutsch übertitelt werden.

