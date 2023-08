Stand: 27.08.2023 14:07 Uhr Lyriker Bert Papenfuß ist tot

Bert Papenfuß ist am Sonnabend nach kurzer, schwerer Krankheit gestorben, wie der Verbrecher Verlag mitteilt. Papenfuß wurde 1956 in Stavenhagen geboren und galt als einer der prägenden Lyriker in der Untergrund-Szene der DDR. Er arbeitete auch als Herausgeber, Zeitungsmacher und Kneipier. Sein letztes Werk "Sÿstemrelevanz und Lumpenïntelligenz. Schriften aus dem Vorlaß von Sepp Fernstaub" erschien 2020. | Sendebezug: | 27.08.2023 14:00 | NDR Kultur