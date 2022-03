Kieler Universität kappt Kooperationen mit Russland Stand: 17.03.2022 18:53 Uhr Welche Auswirkungen haben die internationalen Sanktionen gegen Russland für den Wissenschaftsbetrieb? Ein Gespräch mit Simone Fulda, Präsidentin der Christian-Albrechts-Universität Kiel. Beitrag anhören 8 Min

Erst kürzlich hat die Kieler Christian-Albrechts-Universität betont, dass sie "durch ein weitgespanntes Netz nationaler und internationaler Beziehungen in den europäischen und weltweiten Verbund der Wissenschaft in Forschung und Lehre integriert" sei. Vor zwei Wochen wurden dann nach dem russischen Angriff auf die Ukraine "ab sofort für zunächst vier Wochen alle Forschungskooperationen mit russischen Einrichtungen" eingefroren. Die Kontakte und die intensive Zusammenarbeit mit den ukrainischen Partnerinnen und Partnern würden auf allen Ebenen fortgesetzt, heißt es in derselben Erklärung. Was bedeutet das für den Wissenschaftsbetrieb?

Frau Prof. Fulda, welche Auswirkungen hat dieses Einfrieren der Kooperationen? Welche Projekte können im Moment nicht weiter fortgesetzt werden?

Simone Fulda: Wir haben die Situation, dass der völkerrechtswidrige Angriffskrieg Russlands auch für die Wissenschaft eine große Zäsur darstellt. Unsere Universität verurteilt den kriegerischen und den völkerrechtswidrigen Angriff von Russland auf die Ukraine auf das Schärfste. Wir unterstützen deshalb nachdrücklich auch das konsequente Vorgehen der Bundesregierung und die Sanktionen der Europäischen Union gegenüber Russland. Aus diesen Gründen haben wir als Institution unsere gegenwärtigen Bedingungen für die Wissenschaftskooperationen mit Russland unterbrochen. Das beschränkt sich zunächst auf den Monat März. Wir orientieren uns mit diesem Vorgehen auch an dem Vorgehen der Bundesregierung, der Europäischen Union und auch den Empfehlungen der Allianz der Wissenschaftsorganisationen, vor allen Dingen des Deutschen Akademischen Austauschdienstes. Das heißt, dass derzeit alle Wissenschaftskooperationen unserer Universität mit anderen Partnerinstitutionen in Russland auf Eis gelegt sind und dass zum Beispiel auch ein gemeinsamer Studiengang mit einer russischen Universität betroffen ist. Mit dieser Universität ist der Studierendenaustausch in diesem Sommersemester ausgesetzt und wird nicht stattfinden.

VIDEO: Ukraine-Krieg erschwert wissenschaftliche Forschungsprojekte (3 Min)

Trifft dieser Boykott wirklich diejenigen, die damit gemeint sind? Denn die Studierenden, die nicht an diesem Austausch teilnehmen können, oder auch die Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftler haben damit wenig zu tun oder zumindest sehr wenig Einfluss auf das, was im Kreml entschieden wird.

Fulda: Ich möchte betonen, dass wir als Institution unsere Kooperation mit den Institutionen in Russland abgebrochen haben, weil wir ein sehr deutliches Zeichen setzen wollten. Gleichwohl haben wir auch betont, dass persönliche Kontakte der Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftler zu russischen Kolleginnen und Kollegen durchaus weiter gepflegt werden können und auch sollen, um durch diese Anknüpfungen an die Kooperation in Forschung und Lehre die Verbindungen zu Russland nicht vollkommen abzubrechen und unter geänderten weltpolitischen Bedingungen dann wieder aufnehmen zu können.

Wie sehr trifft das Ihre Institution, die Christian-Albrechts-Universität, selbst? Denn Sie können umgekehrt auch nicht auf Erkenntnisse der Forschung in Russland zurückgreifen.

Fulda: Die Kooperationen zu Russland sind für uns auch von Bedeutung, weil wir viele Kooperationen haben. Wir haben zum Beispiel derzeit 92 russische Studierende und Doktoranden an unserer Universität, dazu kommen noch zahlreiche Mitarbeitende und Forschende. Das trifft letztendlich auch unsere Forschungsaktivitäten mit den Partnerinnen und Partnern in Russland. Aus diesem Grunde ist es uns auf der einen Seite schwer gefallen, auf der anderen Seite wollten wir ein klares, wissenschaftspolitisches Signal setzen und hoffen, dass wir mit diesem Signal auch einen Beitrag leisten können, um deutlich zu machen, dass dieser völkerrechtswidrige Angriff von Russland auf die Ukraine so nicht hinnehmbar ist. Wir hoffen, dass zukünftig wieder Kontakte mit Russland, wenn sich die geopolitischen Rahmenbedingungen ändern sollten, möglich sein werden.

Weitere Informationen Krieg in der Ukraine: Scholz nennt Flüchtlingsaufnahme "große Aufgabe" Die Bundesregierung und die Länder wollen den Geflüchteten aus der Ukraine schnell helfen. Sie können arbeiten, die Kinder zur Schule gehen. Die News im Überblick. mehr

Inwiefern sind derzeit Kooperationen mit Ihren ukrainischen Partnerinnen und Partnern möglich?

Fulda: Die Verbindung in die Ukraine sind natürlich auch von großer Bedeutung. Wir haben in Kiel 50 ukrainische Studierende und Doktoranden, die Universität Kiew ist eine unserer Partnerhochschulen. Wir haben auch zahlreiche, zum Teil sehr enge Forschungskooperationen. Diese ganzen Aktivitäten sind von dem russischen Angriffskrieg schwer betroffen, und da ist es auch nicht abzusehen, inwiefern da eine wissenschaftliche Zusammenarbeit in absehbarer Zeit wieder möglich sein wird.

Forschungsprojekte sind in der Regel auf längere Zeit angelegt, oft auf Jahre. Inwiefern wird das hier ein Einschnitt sein, der sich auch möglicherweise in Jahren, wenn das hoffentlich alles überstanden ist, noch sehen lässt?

Fulda: Aus meiner Sicht ist das wirklich eine sehr, sehr große Zäsur. Deutschland ist einer der wichtigsten Kooperationspartner von Russland. Und mit diesem Angriffskrieg hat Russland diese wichtige wissenschaftspolitische Brücke nach Deutschland nachhaltig zerstört. Welche Auswirkungen das für die Zukunft haben wird, ist derzeit noch nicht in seinen ganzen Dimensionen abzuschätzen. Aber dass das einen sehr großen Einfluss auf die zukünftige Zusammenarbeit haben wird, die zu einem großen Teil auch auf einem wechselseitigen Vertrauen basiert, das lässt sich derzeit schon sagen.

Das Interview führte Jürgen Deppe.

Dieses Thema im Programm: NDR Kultur | Journal | 17.03.2022 | 18:00 Uhr