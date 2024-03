Stand: 22.03.2024 07:29 Uhr Kent Nagano erhält Brahms-Preis 2024

Der Brahms-Preis geht in diesem Jahr an Kent Nagano. Die Brahms-Gesellschaft Schleswig-Holstein würdigt den Dirigenten damit für seine Leistungen sowohl im symphonischen Oeuvre als auch im Opern-Repertoire. Insbesondere in den vergangenen Jahren habe sich Nagano als Generalmusikdirektor des Philharmonischen Staatsorchesters Hamburg verstärkt mit Johannes Brahms (1833-1897) auseinandergesetzt und neue Perspektiven auf das Werk des norddeutschen Komponisten eröffnet. Die Auszeichnung ist mit 10.000 Euro dotiert und wird am 29. September in Wesselburen verliehen. Seit 1988 ehrt die Brahms-Gesellschaft damit herausragende Persönlichkeiten und Interpreten der klassischen Musik. | Sendebezug: | 22.03.2024 07:30 | NDR Kultur