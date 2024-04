Stand: 20.04.2024 12:41 Uhr Jugendkulturpreis für "Tierra Sagrada" aus Marne

Der Jugendchor "Tierra Sagrada" aus Marne ist der Gewinner des diesjährigen Jugendkulturpreises des Kreises Dithmarschen. Nicht mal von der Bewerbung um den mit 5.000 Euro dotierten Preis, habe der rund 40-köpfige Chor gewusst, sagt Chormitglied Alexa Berndt (15). Ihre Auftritte, Proben, Technik, eine Band und zur Bühnenshow gehörige Theatersequenzen organisieren die 12- bis 20-jährigen Tierra Sagrada-Mitglieder selbst. Der Jugendkulturpreis wird am Mittwoch dem 24. April in der Maria-Magdalenen-Kirche in Marne übergeben. | Sendebezug: 20.04.2024 | 11:40 | NDR 1 Welle Nord