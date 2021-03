Hurricane Festival und Deichbrand abgesagt Stand: 10.03.2021 11:05 Uhr Das Hurricane Festival in Scheeßel und das Deichbrand bei Cuxhaven werden auch 2021 nicht stattfinden. Weitere Open-Air-Festivals sind ebenfalls abgesagt worden.

Durch die ungebrochene dynamische Infektionslage sei eine langfristige Planung für Großveranstaltungen derzeit unmöglich, begründete Hurricane-Veranstalter FKP Scorpio die Entscheidung. Laut eigener Aussage wurde sich sehr darum bemüht, Open-Air-Festivals unter Pandemiebedingungen möglich zu machen. Mehrere Festival-Promoter hätten gemeinsam mit einem Expertengremium und unter der Beratung von Virologen daran gearbeitet, ein Hygiene- und Infektionsschutzkonzept für Großveranstaltungen zu erstellen. Doch das Schaffen sicherer Räume und die dafür benötigte Test-Infrastruktur seien in der anhaltenden Unsicherheit nicht umsetzbar gewesen.

Tickets behalten Gültigkeit fürs kommende Jahr

Die Tickets behalten für das Hurricane Festival im kommenden Jahr ihre Gültigkeit. Laut dem Veranstalter soll es auch die Möglichkeit geben, Karten zurückzugeben, wenn der Festivalbesuch im kommenden Jahr unzumutbar ist. Das Hurricane Festival 2022 wird dann vom 17. bis 19. Juni stattfinden. Informationen zum Line-up sollen in Kürze bekannt gegeben werden. Auch das Schwester-Festival Southside in Süddeutschland wird verschoben. "Das zweite Jahr in Folge auf das Hurricane und Southside Festival verzichten zu müssen, ist ein schwerer Schlag für uns. Wie im vergangenen Jahr tun wir alles dafür, die Zeit bis zu unserem Wiedersehen in 2022 so kurz wie möglich zu machen", sagt Festivalleiter Stephan Thanscheidt.

Weitere Festivals wegen der Corona-Pandemie abgesagt

Neben dem Hurricane und dem Deichbrand fallen auch weitere große Open-Air-Festivals in Deutschland wegen der Corona-Pandemie aus. Darunter sind laut der Veranstaltungsagentur Eventim live "Rock am Ring" am Nürburgring, "Rock im Park" in Nürnberg, "SonneMondSterne" in Thüringen bei Saalburg-Ebersdorf und das Schwesterfestival des Hurricane Festivals das "Southside" in Neuhausen ob Eck in Baden-Württemberg.

Hurricane 2020 fand bereits virtuell statt

Im vergangenen Jahr fand das Hurricane in Scheeßel bereits virtuell statt. An drei Tagen streamte NDR.de ausgewählte Highlight-Konzerte der vergangenen Jahre. Außerdem nahmen einige Künstler am Original-Hurricane-Veranstaltungsort in Scheeßel ganz besondere Performances ohne Publikum auf, die noch online abrufbar sind.

VIDEO: #HurricaneSwimTeam - "Am sichersten sind wir zu Hause" (live) (3 Min)

