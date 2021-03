"Großstadtrevier": Dauerbrenner geht in die 34. Staffel Stand: 16.03.2021 12:30 Uhr Das "Großstadtrevier" ist mittlerweile die älteste noch laufende Serie im deutschen Fernsehen. Gesendet wird sie seit 1986. Am Montag ist der Klassiker mit dem ersten Teil einer Doppelfolge in seine 34. Staffel gestartet.

Die neue Staffel beginnt mit einer erschütternden Diagnose für die Chefin des Polizeikommissariats 14, Frau Küppers, gespielt von Saskia Fischer. In der Doppelfolge "Frau Küppers und der Tod" (Teil 2 läuft am 22. März um 18.50 im Ersten, alle Folgen nach Ausstrahlung auch in der ARD-Mediathek) nimmt sich die sonst so disziplinierte Leiterin des PK 14 auf unbestimmte Zeit Urlaub. Ihre Crew auf der Wache ahnt nicht, dass sie eine Krebsdiagnose zu verarbeiten hat.

Die Themen: Von gesellschaftlich gravierend bis zwischenmenschlich

Die anderen Themen der neuen Folgen sind nicht unbedingt leichter: Es geht um Rechtsextremismus, häusliche Gewalt, Sozialdumping, Drogenschmuggel und Rassismus bei der Polizei. Aber wie immer wird auch das Zwischenmenschliche erzählt, was den Hamburger Kiez-Polizisten begegnet: zum Beispiel eine Lovestory am Valentinstag, die intensiven Gefühle zu einem Kollegen, eine Schlangenphobie oder das Phänomen Kuschelkurse.

Enrique Fiß und Torsten Münchow: Neue Gesichter im PK14

Die neuen Folgen läuten auch einen Wachwechsel beim "Großstadtrevier" ein: Jessy Jahnke (Farina Flebbe), Hannes Krabbe (Marc Zwinz) und Piet Welbrook (Peter Fieseler) verlassen im Laufe der Staffel das Großstadtrevier. Neu im Ensemble sind Enrique Fiß, der den unkonventionellen Ermittler Nils Sanchez spielt, und Torsten Münchow als Wachhabender Helmut Husmann.

Wolfram Grandezka (bekannt aus "Rote Rosen") spielt einen Sonderermittler, der in einem schweren Fall von Drogenschmuggel ermittelt. Allerdings erst im zweiten Block der 34. Staffel, der Ende des Jahres zu sehen sein wird.

"Großstadtrevier": Wann und wo läuft es?

Die neuen Folgen des "Großstadtreviers", laufen seit dem 15. März 2021 immer montags um 18:50 Uhr im Ersten und nach Ausstrahlung für 6 Monate in derARD-Mediathek.

Dieses Thema im Programm: Hamburg Journal | 14.03.2021 | 19:30 Uhr