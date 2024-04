Stand: 20.04.2024 11:43 Uhr Grabbe-Förderpreis für Rostockerin Henriette Seier

Die Theaterautorin Henriette Seier hat am Freitagabend in Detmold den erstmals vergebenen Christian-Dietrich-Grabbe-Förderpreis erhalten. Die 1993 in Rostock geborene Regieassistentin erhielt die mit 5.000 Euro dotierte Auszeichnung des Landestheaters und der Grabbe-Gesellschaft Detmold für ihr erstes Bühnenstück "Drama für den Kopf. Ein Klamauk". Es handle sich um eine mit viel Kenntnis und Witz verfasste Satire über Theater und Publikum. Den mit insgesamt 15.000 Euro dotierten Grabbe-Hauptpreis 2022 hatte der 1986 in Teheran geborene Wiener Dramatiker Amir Gudarzi für sein Stück "Quälbarer Leib - ein Körpergesang" erhalten. | Sendebezug: 19.04.2024 | 19:30 | Hamburg Journal