Stand: 27.03.2024 10:29 Uhr Foto-Ausstellung über Erdbeben-Region Hatay in Hannover

"90 Sekunden" lautet der Titel einer Foto-Ausstellung in Hannover - so lange bebte die Erde am 6. Februar 2023 im Südosten der Türkei und in Syrien. Mit ihrer Ausstellung möchte die Künstlerin Nermin Avlar Solidarität für die Menschen in der türkischen Erdbeben-Region Hatay wecken - und gleichzeitig den Sehnsuchtsort ihrer Kindheit vorstellen. Im Neuen Rathaus von Hannover sind 60 großformatige Bilder der 48-Jährigen noch bis zum 10. April zu sehen. Die Leiterin von Stagecoach, einer Schauspielschule für Kinder, reiste seit dem Beben fünfmal in die Erbeben-Region und dokumentierte die Zerstörung. | Sendebezug: | 27.03.2024 09:20 | NDR Kultur