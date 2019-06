Stand: 14.06.2019 15:02 Uhr

"Tanzwärts": 140 Laien tanzen im Staatstheater von Hans Stallmach

Bereits zum sechsten Mal stellt das Staatstheater Braunschweig unter dem Titel "Tanzwärts!" ein Laienprojekt auf die Beine. Fünf Wochen lang war die gesamte Tanz-Compagnie des Hauses damit beschäftigt, mit 140 Bürgerinnen und Bürgern ein Tanz-Theater-Stück zu gestalten - als vollwertige Hauptproduktion für das Große Haus des Staatstheaters. Ein Blick auf letzte Proben vor der Premiere.

Auf der fast leeren Bühne eine Gruppe von Menschen, wie sie auch an einer Straßenbahnhaltestelle stehen könnte: alte und junge, dünne und kräftige, kleine und große: Menschen mitten aus einer Großstadt. Nach und nach beginnen sie, sich so mit der Musik zu bewegen, als stünden sie in einem imaginären Wind.

Choreograph Zöllig: "Es wird ein wunderschönes Stück"

Langsam beginnt ein Spiel der Körper: Sie bilden Gruppen, immer neue Formationen, ausdrucksvolle Szenen. Die Bewegungen sind eins mit der Musik, folgen ihrer Dramatik. Nach etwa einer Stunde ist die Hauptprobe vorbei. Chef-Choreograph Gregor Zöllig bittet alle 140 Tänzerinnen und Tänzer auf die Bühne. "Wenn jeder sein Bestes gibt, im richtigen Moment, dann macht das eine Riesen-Explosion, eine Riesen-Sternstunde. Das wird ein wunderschönes Stück. In diesem Sinne wollen wir magische Momente zaubern."

Fünf Wochen lang drei Stunden Proben täglich für Laien

Magische Momente zaubern: dafür opfern die Laien-Tänzer viel Zeit und Energie. Fünf Wochen lang gab es an jedem Wochentag eine dreistündige Probe, erklärt Teilnehmer Jörg Gehrke: "Die Zeit ist geblockt. Das Rasenmähen bleibt liegen und alles andere. Man muss eben Prioritäten setzen und fiebert darauf hin."

In den Tagen vor der Aufführung wird die Probenarbeit noch intensiver. Vorgegeben war bei der Produktion der thematische Rahmen. Es sollte um das Thema "Wandern" gehen - mit Musik von Philip Glass. Wie das Thema umgesetzt wurde, daran arbeiteten die Teilnehmer zunächst in einzelnen Gruppen und zwar unter der Anleitung der Tänzerinnen und Tänzern des Staatstheaters. Eine von ihnen ist Alice Baccile. Sie erzählt: "Man kann ihre Entwicklung, ihr Wachsen beobachten. Hier gehen alle über ihre Grenzen. Es ist dann so, als gebe es einen 'Klick', der sie dazu bringt, neue Seiten an sich selbst zu entdecken."

Tanz-Thema Wandern mit Musik von Philip Glass

Für Chef-Choreograph Gregor Zöllig ist "Tanzwärts" kein pädagogisches Projekt, sondern ein durch und durch künstlerisches. "Wir wollen ihnen etwas geben, was zeitgenössisches Tanzen ist. Wie das ist, als Tänzer auf der Bühne zu stehen; Als Tänzer zu denken. Im wahrsten Sinn des Wortes in ein Tänzerleben hineinzuspringen, für einen Moment von fünf bis sechs Wochen."

Eine Erfahrung, die sich auch für das Theater auszahlt: "Tanzwärts" findet bereits zum sechsten Mal in Braunschweig statt. Und: Die früheren Teilnehmer kommen immer wieder, gehören oft schon zum Stammpublikum der Tanztheater-Premieren.

Kartenverkauf: Vorverkaufsstellen:

