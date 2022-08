Stand: 25.08.2022 10:56 Uhr Erste Frau an der Spitze der Universitätsbibliothek Leipzig

Die Historikerin Anne Lipp übernimmt zum 1. November die Leitung der Leipziger Universitätsbibliothek. Die 54-Jährige tritt die Nachfolge von Ulrich Johannes Schneider an, der im März in den Ruhestand gegangen ist. Damit steht erstmals eine Frau an der Spitze der 1543 gegründeten Bibliothek, wie die Hochschule am Donnerstag in Leipzig mitteilte. Lipp kenne die Leipziger Einrichtung bereits durch zahlreiche von der Deutschen Forschungsgemeinschaft (DFG) geförderte Projekte. Bislang war sie Leiterin des Förderbereichs Wissenschaftliche Literaturversorgungs- und Informationssysteme der DFG.