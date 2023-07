Stand: 28.07.2023 07:21 Uhr Eagles-Bassist und Band-Mitbegründer Randy Meisner ist tot

Der Bassist, Sänger und Mitbegründer der US-Rockband Eagles, Randy Meisner, ist im Alter von 77 Jahren in Los Angeles verstorben, wie die Band am Donnerstag auf ihrer Webseite mitteilte. Todesursache seien Komplikationen in Verbindung mit einer chronisch obstruktiven Lungenerkrankung gewesen. Meisner hatte die Eagles 1971 zusammen mit Glenn Frey, Don Henley und Bernie Leadon gegründet. Er gehörte der Gruppe bis 1977 an. 1998 wurde Meisner mit den Eagles in die Rock and Roll Hall of Fame aufgenommen. | Sendebezug: | 28.07.2023 06:30 | NDR Kultur