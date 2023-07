Stand: 22.07.2023 09:24 Uhr Deichbrand Festival: Tokio Hotel bricht Auftritt ab

Es war ihr erster Auftritt auf einer Festival-Bühne in Deutschland - und er sorgte für eine große Enttäuschung bei den Fans. Wegen massiver technischer Probleme musste am Freitag das Konzert von Tokio Hotel auf dem Deichbrand Festival abgebrochen werden. Die Band verließ die Bühne. Nach rund 30 Minuten Stillstand kamen die Musiker zurück und stimmten eine Akustikversion ihres größten Hits "Durch den Monsun" an, welche beim Publikum gut ankam, ehe Tokio Hotel endgültig die Bühne verließ. | Sendebezug: | 22.07.2023 09:30 | NDR Kultur