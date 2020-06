Stand: 26.06.2020 11:44 Uhr - NDR 1 Radio MV

Darß-Festspiele starten als "Pandemie-Version"

Die Darß-Festspiele werden in diesem Jahr in einer "Pandemie-Version" stattfinden. Mit einer Auswahl der besten Szenen aus den Episoden von "Die Heiden von Kummerow" feiert die Inszenierung am Abend in Born Premiere. Die ursprünglich geplante Produktion mit allen Schauspielern, Kinderdarstellern, einem Orchester und Sängern könne es wegen der Pandemie nicht geben, sagte Intendant Holger Schulze zu NDR 1 Radio MV. Sie wird auf 2021 verschoben.

Szenen und Filmausschnitte der vergangenen Jahre

Schulze bringt nun eine Mischung aus Freilichtkino und Open-Air-Theater auf die Freilichtbühne. Die Publikumslieblinge spielen Szenen und moderieren Filmausschnitte aus den sieben Episoden des Ehm-Welk-Stoffes, die die Darß-Festspiele in den vergangenen Jahren auf die Bühne gebracht haben. Dabei werden verschiedene Filmausschnitte der vergangenen Stücke gezeigt und durch Schauspieler ergänzt. So werden maximal zwei Schauspieler gleichzeitig auf der Bühne stehen und das in großem Abstand zueinander, so Intendant Holger Schulze.

Abstandsregeln sollen eingehalten werden

Um überhaupt spielen zu dürfen, sei ein aufwendiges Hygiene- und Sicherheitskonzept entwickelt worden. So wurde auch der Publikumsbereich umgebaut. Statt der Holzbänke sind nun Stühle aufgestellt worden, um so die Abstandsregeln einhalten zu können.

Spielzeit möglich dank Förderung

Die geplanten 33 Vorstellungen sind nur möglich dank einer Förderung vom Land und dem Landkreis. Auch NDR 1 Radio MV und das Nordmagazin unterstützen die Darß-Festspiele.

