Bleiben oder gehen? Kirchenaustritte beschäftigen den Norden Stand: 19.06.2023 09:53 Uhr Den Kirchen kommt das Volk abhanden - doch warum treten so viele Menschen aus der Kirche aus? Wie müsste Kirche aussehen, damit sie wieder attraktiver wäre?

Wie kann es sein, dass allein in den Jahren 2016 bis 2021 über 2,7 Millionen Menschen den beiden großen Kirchen den Rücken gekehrt haben? 380.000 waren es allein 2022 bei den Protestanten, die katholische Kirche wird ihre Zahlen vermutlich in den nächsten Wochen veröffentlichen. Und auch die dürften aller Voraussicht nach sehr hoch ausfallen.

#NDRfragt: Wie muss Kirche aussehen?

Welche Rolle spielt der Umgang mit den Missbrauchsfällen? Welche Rolle die Kirchensteuer? Und wie müsste Kirche aussehen, damit sie Menschen eine spirituelle Heimat geben könnte? Wir beim NDR haben uns viele Fragen gestellt und nach Antworten gesucht. Und in der #NDRfragt-Community nachgefragt. Die Resonanz war gewaltig: Schon nach zwei Tagen hatten wir über 10.000 Rückmeldungen. Dabei gehen die Teilnehmenden mit den Kirchen überwiegend hart ins Gericht. Von denen, die in der nicht repräsentativen Umfrage angeben, sie seien noch in der Kirche, überlegt gut ein Viertel, auszutreten.

Berichte aus allen vier nördlichen Bundesländern

Aus allen vier norddeutschen Bundesländern berichten wir über die Probleme, die die Kirchenaustritte mit sich bringen - aber auch über Chancen. Sie haben engagierte Menschen aus Kirchengemeinden getroffen, die um ihre Mitglieder kämpfen. Sie haben mit Menschen gesprochen, die ausgetreten und manchmal auch wieder eingetreten sind. Dabei gehen wir der Frage auf den Grund, was Kirche heute noch zu bieten hat und bieten muss. Das Ergebnis: Ein umfangreiches Angebot im Fernsehen, im Radio, online auf NDR.de, und in den sozialen Medien.

Pastor auf dem Surfbrett und Bier-Tasting in der Kirche

Wir begleiten einen evangelischen Pastor aus Hannover, der sich mit dem Surfbrett um die Gemeindemitglieder kümmert und lernen eine katholische Influencerin aus Osnabrück kennen. Dazu berichten wir über einen jungen Pastor in Hamburg-Lohbrügge, der mit besonderen Methoden versucht, für die Mitglieder der Gemeinde spannend zu bleiben: Mit Bier-Tasting und Versteigerungen von Predigten bei Ebay. In "Schleswig-Holstein 18 Uhr" im NDR Fernsehen ist der Lübecker Pastor Heiko von Kiedrowski zu Gast, der eine seiner Kirchen in ein hochmodernes Studio für Online- und Fernsehgottesdienste verwandelt hat. Im NDR-Podcast "Vertikal Horizontal" beschäftigen wir uns in der aktuellen Folge mit der Frage, was die "Kirche der Zukunft" ausmachen kann.

Vom Gotteshaus zum Kindergarten

Man müsse "moderne Gemeindearbeit nicht zum Sklaven der Gebäude" machen, sagt ein Pastor aus Mecklenburg-Vorpommern. Er sucht nach neuen Formaten - wie Gartengottesdiensten. Viele Kirchengebäude können von den Gemeinden wegen fehlender Mitglieder gar nicht mehr unterhalten werden. Wie die Gotteshäuser genutzt werden können, zeigt ein Beispiel aus Geesthacht im Süden Schleswig-Holsteins. Dort wird ein Kirchengebäude, heute als Kindergarten genutzt.

In "NDR Kultur - das Journal" begleiten wir eine Gemeinde, die sich gegen den Abriss der Kirche wehrt und wir zeigen, wie in Hannover eine Kirche zu einem Studierenden-Wohnheim umgebaut wurde. Auch in Mecklenburg-Vorpommern haben unsere Reporterinnen für eine Wochenserie im NDR1 MV Kulturjournal kreative Ideen gesucht, Kirchen neu zu nutzen. Dabei sind sie auf Kirchen gestoßen, die als Kinosaal, Konzerthalle, Galerie, Hörspielstudio oder sogar Fahrradwerkstatt genutzt werden.

Ihre Meinungen: Werden die Kirchen noch gebraucht?

Unsere Reporter in Schleswig-Holstein haben sich umgehört: Was hält die Menschen in der Kirche - oder warum sind sie ausgetreten? Für eine besondere Vertiefung sorgt am Ende des Schwerpunkttages die Redezeit auf NDR Info. Unter dem Titel: "Kirchen zwischen Mitgliederschwund und Reformen - bleiben oder gehen?" können Hörerinnen und Hörer direkt mit Expertinnen und Experten ins Gespräch kommen. Im Studio dabei sind unter anderem Josephine Teske, Pastorin der Nordkirche sowie der Religions-Experte und NDR-Redakteur Florian Breitmeier.