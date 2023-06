Kirchen zwischen Mitgliederschwund und Reformen - bleiben oder gehen?

Den christlichen Kirchen laufen weiter die Mitglieder davon. Im vergangenen Jahr waren es bei der evangelischen Kirche allein 380.000 Menschen, so viele wie nie zuvor. Auch von der katholischen Kirche steht in diesen Tagen eine ähnliche Botschaft zu erwarten. Warum wenden sich so viele Menschen ab? Wie müssen sich die Kirchen verändern, um attraktiver zu werden? Und was geht der Gesellschaft verloren, wenn die Kirchen immer kleiner werden?

"Unsere Kirche muss besonders tiefgreifende Veränderungen gestalten", so kommentiert die Ratsvorsitzende der Evangelischen Kirche (EKD), Annette Kurschus, die Rekord-Austrittszahlen. Denn auch im Norden ist die Tendenz eindeutig: In Niedersachsen und Schleswig-Holstein etwa waren im Jahr 2022 erstmals weniger als 40 Prozent der Menschen in der Evangelischen Kirche. Der demographische Wandel hat seinen Anteil daran, aber vor allem auch die Zahl der Austritte. Im gesamten Norden haben 2021 rund 104.000 Mitglieder die beiden Kirchen verlassen. Lässt sich dieser Trend noch mal umkehren? Oder geht es für die Kirchen jetzt viel mehr darum, sich auch mit kleinerer Mitgliederbasis mehr Gehör zu verschaffen?

Knapp 13.000 Menschen aus unserer NDR-Community #NDRfragt haben an der Umfrage zur Zukunft der Kirchen teilgenommen. Das Meinungsbarometer zeigt: Jeweils gut 50 Prozent der Befragten, die aus der Kirche ausgetreten sind, geben als Grund die Kirchensteuer oder andere Moralvorstellungen an. Und es sind vor allem die Jungen: Wer austritt, ist im Mittel fast 27 Jahre alt, also am Beginn seiner Berufskarriere. Reicht es für die Kirchen also, mehr Angebote für Jüngere zu machen - via Social Media und mit unkonventionelle Begegnungsmöglichkeiten?

Gerade bei der katholischen Kirche ist die Debatte über sexualisierte Gewalt ein Treiber für Kirchenaustritte. Welche tiefgreifenden Reformen sind realistisch, um den Trend zur Abkehr zu stoppen? Denn der Mitgliederschwund könnte weitergehen. Das Meinungsbarometer #NDRfragt zeigt auch: Unter den Befragten, die noch in der Kirche sind, denkt gut ein Viertel derzeit darüber nach, auszutreten. Also, welche Zukunft haben die Kirchen?

NDR Info Moderatorin Janine Albrecht begrüßt als Gäste:

Florian Breitmeier

Leiter der NDR Redaktion "Religion & Gesellschaft"

Josephine Teske

Pastorin an der evangelisch-lutherischen Kirchengemeinde Meiendorf-Oldenfelde in Hamburg