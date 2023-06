Hörspielkirche Federow: Wie Kirchen anders genutzt werden Stand: 21.06.2023 16:50 Uhr In der Wochenserie von NDR 1 Radio MV geht es um Kirchen, die alternativ genutzt werden. Die Hörspielkirche in Federow war die erste ihrer Art in Deutschland.

von Beatrice Böse

Sie besteht aus Feld- und Backsteinen, hat drei bunte, große Fenster und war die erste ihrer Art in ganz Deutschland, als sie 2005 eröffnet wurde - die Hörspielkirche in Federow bei Waren im Müritz-Nationalpark. Inzwischen sind drei weitere in Deutschland dazugekommen. Sie stehen in Bad Sooden-Allendorf in Hessen, Prensdorf in Brandenburg und Sipplingen am Bodensee. Ein Treffen mit den Verantwortlichen der Hörspielkirche in Federow.

Hörspiel "die Gretchenfrage 2.0" für Gymnasiasten aus Waren

Die Kirche ist dunkel, das Hörspiel "Gretchenfrage 2.0" von Schülerinnen und Schülern des Richard-Wossidlo-Gymnasiums Waren läuft über zwei große Lautsprecher im vorderen Teil des Kirchenschiffes. Marianne Strahlendorf, die Hüterin der Kirche, drückt auf die Stopptaste des langen CD-Players in der Hörspielkirche in Federow.

Vor knapp 20 Jahren ist sie entstanden - durch Zufall, erinnert sich die Rentnerin. "Der Architekt Jens Franke aus Potsdam, der das Ganze hier ins Leben gerufen hat, hat damals hier einen Studienkollegen besucht und sich in dieses Bauwerk verliebt." Damals habe es nicht so schön ausgesehen, sondern war noch verputzt. "Die Fenster waren kaputt, das Dach war undicht." Das Mobiliar war zwar erhalten, aber in keinem schönen Zustand. "Die Feldsteinoptik ist wieder hergestellt worden, innen ist alles renoviert worden. Hier sind kleine Teile, die freigelegt wurden, wie das mal am Anfang des 13. Jahrhunderts gewesen ist."

Inspiration von einem Berliner Projekt einer Sternwarte

Der Architekt ließ sich von einem Projekt aus Berlin inspirieren - einem Hörspiel in einer Sternwarte. Warum dann nicht Hörspiel in einer Kirche, überlegte er. "Kirche ein Ort, wo Geschichten erzählt werden, egal welcher Art. Wenn man durch so ein Nutzungserweiterung und es dann weltliche Geschichten sind, und so ein Bauwerk erhalten werden kann, ist das eine tolle Sache."

Die Hörspielkirche in Federow ist eine geweihte Kirche, das bedeutet: "Man kann hier heiraten, eine Trauerfeier hier abhalten, Gottesdienste gibt es auch noch, allerdings nur zweimal im Jahr." Die Kirche gehört zur Marien-Gemeinde. "Die betreibt hier in unserer Gemeinde auch schon drei Kirchen", so Marianne Strahlendorf.

Das Hörspiel "Gretchenfrage 2.0" aus Waren ist nur eines von vielen Angeboten der Kirche in Federow. Es reicht von Krimis á la Edgar Allan Poe über Theodor Fontanes "Effi Briest" bis hin zu Kindergeschichten.

Selbst produzierte Geschichten aus der Region sind beliebt

Oft lauschen die Besucherinnen und Besucher aber den selbst produzierten Geschichten aus der Region - erzählt Marianne Strahlendorf. "Sachen, die Gymnasiasten gemacht haben, oder Kinder mit Handicap. Das kommt auch gut an bei den Leuten." Und auch schon der ein oder andere Prominente war in Federow zu Gast, aber nicht in Form eines Hörspiels, sondern als Vorleser, freut sich Strahlendorf. Dazu gehörte der damalige Tagesthemen-Moderator und Autor Ulrich Wickert. "Die Kirche war voll bis unter das Dach und er hat die Leute um sich geschart: 'Kommen Sie doch, wenn Sie keinen Platz mehr haben, um mich'." Er habe damals seinen achten Kriminalroman vorgestellt.

Diesen Sommer soll es wieder Lesungen in der Hörspielkirche geben: ab dem 7. Juli alle zwei Wochen. Und natürlich jeden Mittwoch und Donnerstag die Hörspiele.

Weitere Informationen Programm der Hörspielkirche Federow Eine Übersicht über Lesungen, Konzerte und das Kinderprogramm. extern

Dieses Thema im Programm: NDR 1 Radio MV | Kulturjournal | 26.06.2023 | 19:00 Uhr

Schlagwörter zu diesem Artikel Installationskunst