Stand: 05.12.2022 09:03 Uhr Bestsellerautor Dominique Lapierre mit 91 Jahren gestorben

Der französische Bestsellerautor Dominique Lapierre ist tot. Mehrere seiner Werke sind millionenfach verkauft worden, darunter der Roman "Brennt Paris?" aus dem Jahr 1964. Ein Klassiker über die Befreiung beziehungsweise Kapitulation von Paris, der als Vorlage für den gleichnamigen Film mit Jean-Paul Belmondo dient. Auch sein Kalkutta-Buch "Die Stadt der Freude" diente als Filmvorlage: Patrick Swayze spielte 1992 die Hauptrolle in dem Drama. Lapierre starb am Sonntag im Alter von 91 Jahren an Altersschwäche. | Sendebezug: | 05.12.2022 08:10 | NDR Kultur