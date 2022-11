Stand: 22.11.2022 07:30 Uhr Aurich: Archäologen präsentieren Fund römischer Münzen

Einen Schatz von 96 römischen Silbermünzen präsentieren Archäologen vom Forschungsinstitut an der Ostfriesischen Landschaft heute in Aurich. Römische Münzfunde kommen in Norddeutschland sehr selten vor. Nach Angaben der Forscher ist es der größte zusammenhängende Fund römischer Münzen seit mehr als 100 Jahren auf der ostfriesischen Halbinsel. Nach monatelanger Suche hatten Sondengänger die Münzen in Zusammenarbeit mit dem Archäologischen Forschungsinstitut an der Ostfriesischen Landschaft in der Nähe von Filsum im Landkreis Leer gefunden. | 22.11.2022 | 07:30 | NDR Kultur |