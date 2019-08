Sendedatum: 15.08.2019 06:50 Uhr

Blog: NDR Info begrüßt Hörer zum Dialog

"Herzlich Willkommen bei NDR Info" heißt es heute für 20 Hörerinnen und Hörer. Sie erhalten einen exklusiven Einblick hinter die Kulissen. Aber auch ihre Meinung ist gefragt. NDR Info will wissen: Was gefällt den Hörerinnen und Hörern auf - und was nicht? Welche Verbesserungsvorschläge für die Programmmacherinnen und -macher gibt es? Den ganzen Tag können Sie hier lesen, hören und sehen, was die NDR Info Besucher erleben.

Der Kaffee scheint schon mal gut anzukommen.

Wie schön, dass Sie da sind! Wir freuen uns auf einen spannenden Tag!

Wieso machen wir den Dialogtag bei NDR Info? Unser Social Media Team, Martin Motzkau und Dennis Schröder, ist mit der Kamera dabei und fragt vorab schon mal nach bei Tom Heerdegen und Christiane Uebing aus den Hörfunknachrichten. Den Film gibt es später. Zunächst wollen wir gleich von unseren Hörerinnen und Hörern wissen, wie ihre Motivation aussieht: Wieso haben sie sich beworben? Was erhoffen sie sich von heute? In einer halben Stunde geht es los.

Was werden die Hörerinnen und Hörer wohl wissen wollen und anmerken? Wir waren neugierig und haben vorab nachgefragt.

"Ich will die Redaktion ermutigen, kritischer zu sein" NDR Info - 15.08.2019 12:34 Uhr Autor/in: Bauer, Alexandra Was erwarten unsere Hörerinnen und Hörer von uns? Schon vorab haben sie Statements abgegeben. So wünschen sie sich zum Beispiel von NDR Info kritischeres Nachfragen.







NDR Info Hörerin Susanne Petersen bereitet sich schon vor.

Die Vorbereitungen für unsere Gäste laufen: Konferenz in der Nachrichtenredaktion von NDR Info um 11:05 Uhr. Welche Themen bestimmen den heutigen Nachrichten-Tag? Was ist derzeit der Aufmacher? Wieso? Welche Termine stehen noch an? Kolleginnen und Kollegen besprechen die aktuelle Nachrichtenlage. Nachher sind die Hörerinnen und Hörer am Zug. Wie würden sie entscheiden? Fühlen sie sich gut informiert? Wir freuen uns auf spannende Diskussionen! Und: Mehr Nachrichten gibt es hier.

Adrian Feuerbacher, Leiter der Programmgruppe Politik und Aktuelles, ist bereit für Besuch - und kritische Fragen.

Heute geht es los! NDR Info begrüßt 20 Hörerinnen und Hörer für zwei Tage. "Wir wollen ins Gespräch kommen", sagt Claudia Spiewak, Programmchefin von NDR Info. Die Besucherinnen und Besucher bekommen ein intensives Programm geboten: Sie werden durch Studios geführt, nehmen an Planungskonferenzen teil, sitzen in Diskussionsrunden und werden Teil des NDR Info Programms sein. "Wir wollen besser werden und dazu brauchen wir auch die Anregungen und Impulse von Hörerinnen und Hörer", sagt Spiewak am Morgen im Interview mit Markus Schubert.

NDR Info im Dialog: "Wir wollen besser werden" NDR Info - 15.08.2019 06:50 Uhr Autor/in: Schubert, Markus NDR Info hat Hörerinnen und Hörer eingeladen, um mit Ihnen ins Gespräch zu kommen. Programmchefin Claudia Spiewak erläutert, wie der Tag ablaufen wird.







