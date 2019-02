Stand: 04.02.2019 13:00 Uhr

"Die 25-Stunden-Woche funktioniert!“ von Susanne Tappe

"Wollt ihr weniger arbeiten und genauso viel verdienen?" Das fragte der Unternehmer Lasse Rheingans seine Mitarbeiter. Seine IT-Agentur probiert ein neues Arbeitszeitmodell aus: fünf Stunden arbeiten pro Tag. 15 Stunden weniger pro Woche als der Vollzeitangestellte. Hat sich die Umstellung gelohnt?

Die kleine IT-Agentur von Lasse Rheingans liegt mitten in der Altstadt von Bielefeld. In einem hellen Raum unter dem Dach eines Bürgerhauses aus dem 16. Jahrhundert sitzen seine Mitarbeiter vor schwarzen Schreibtischen. Sie schauen auf ihre Monitore, während sie Software entwickeln oder Webseiten gestalten. Es herrscht Endspurt-Stimmung. Denn es ist 11 Uhr - in zwei Stunden ist Feierabend.

Rheingans will glückliche Mitarbeiter

Um seine Mitarbeiter nicht zu stören, bittet Lasse Rheingans zum Gespräch in eine Büroküche. Dort erzählt er, wie er sich bei der Übernahme der Agentur vor gut einem Jahr eine grundsätzliche Frage stellte: "Wie schafft man ein Arbeitsumfeld, wo man bestmöglichen Ergebnisse erreicht und die Angestellten gesund und glücklich bleiben?"

Seine Antwort: die 25-Stunden-Woche. Rheingans ließ seine Angestellten entscheiden, ob sie bei gleichem Verdienst drei Stunden pro Tag weniger arbeiten wollen. Die Mitarbeiter wollten - und so führte Rheingans im November 2017 den Fünfstundentag ein. Als es um acht Uhr losging, war der Kaffee schon fertig und alle Rechner waren hochgefahren. Das ist immer noch so.

Unternehmen wollen Arbeitsmodell übernehmen

Doch wie reagieren Kunden der Agentur darauf, dass E-Mails nur zweimal am Tag gecheckt werden und nach 13 Uhr der Anrufbeantworter anspringt? Verlangen sie nicht eine permanente Erreichbarkeit? "Ja, das wollen immer alle", sagt Rheingans. Aber auch bei einem Acht-Stunden-Tag könnten Kundenwünsche nicht immer sofort erfüllt werden. "Man muss den Kunden klar machen, warum der 5-Stunden-Tag auch für sie ein Gewinn sein kann", meint Rheingans.

Denn die Produktivitätssteigerung käme auch seinen Kunden zugute. Zudem würden einige Unternehmen überlegen, das Arbeitsmodell zu übernehmen. "Ich hab sehr viele Zuschriften von Topmanagern bekommen. Die sind dankbar dafür, dass wir so einen Vorstoß gemacht haben."

Bilanz nach 14 Monaten

Rheingans ist nach 14 Monaten überzeugt, dass seine 16 Angestellten jetzt gesünder und zufriedener sind. Seine Mitarbeiterin Victoria Haag kann das bestätigen: "Mir hat das viel gebracht. Meine besten und produktivsten Stunden habe ich vor 13 Uhr. Wenn man einmal Mittag gegessen hat, kann man nicht mehr ganz so kreativ denken."

Dabei mussten Haag und ihre Kollegen Ende des Jahres zwischenzeitlich wieder sieben Stunden pro Tag im Büro verbringen, weil der Krankenstand so hoch war. Haag hatte damit kein Problem. In der Firma gäbe es ohnehin die Vereinbarung, ausnahmsweise auch mal länger zu arbeiten, damit Abgabetermine auch eingehalten werden.

Modell auch für größere Unternehmen?

Rheingans Arbeitsmodell braucht offenbar viel Teamgeist und Harmonie. Aber wäre es auch auf ein großes Unternehmen übertragbar? Sascha Armutat, Professor für Personalmanagement und Organisation an der FH Bielefeld, begleitete Rheingans´ Experiment wissenschaftlich. Die Unternehmensgröße spielt in seinen Augen keine entscheidende Rolle. Viel wichtiger seien motivierte Arbeitnehmer, die sich selbst organisieren können sowie Aufgaben mit der Möglichkeit zur Arbeitsverdichtung: "An einem Fließband ist es sicherlich nicht möglich, so etwas zu machen - außer man erhöht die Mitarbeiterzahl."

Firmenchef Rheingans glaubt, dass es den Menschen am Fließband bald eh nicht mehr geben wird. Einfache Arbeiten übernähmen künftig Roboter - und für alles andere sei der 5-Stunden-Tag das Arbeitsmodell der Zukunft.

IT-Firma führt 25-Stunden-Woche ein NDR Info - Aktuell - 04.02.2019 07:38 Uhr Autor/in: Tappe, Susanne Ist der Acht-Stunden-Arbeitstag noch zeitgemäß? Der IT-Unternehmer Lasse Rheingans aus Bielefeld hat das Experiment der 25-Stunden-Woche gewagt. Wie er sagt, mit Erfolg.







