Paddeltour mit Nordtour-Moderator Thilo Tautz Stand: 13.06.2022 08:00 Uhr Bei der Publikumsaktion "Wünsch Dir Deinen NDR" können sich Interessierte für einen Besuch oder eine Aktion bewerben. Thilo Tautz geht mit Ihnen auf große Erlebnis-Nordtour.

Moderator Thilo Tautz mag es sportlich: "Ich lade Sie ein, mit mir die Feldberger Seenlandschaft zu entdecken - in einem Kajak. Anders kommen wir da auch gar nicht lang, denn die Seen im Südosten Mecklenburgs sind meist für Motorboote gesperrt: ein eiszeitliches Paradies mit glasklarem Wasser und Buchenwäldern. Mit ein bisschen Glück kommt vielleicht auch der Seeadler vorbei. Wir starten morgens am 9. August am Breiten Luzin, es geht an Feldberg vorbei, durch den Schalen Luzin bis Carwitz. Die Strecke ist circa 10 Kilometer lang, schöne Stellen fürs Picknick gibt es mehr als genug. Wer ein eigenes Kajak hat, kann es gern mitbringen, ansonsten gibt es eines vor Ort. Badesachen nicht vergessen! Kentern kann ja auch Spaß machen. Ich freu mich drauf, Ihr Thilo Tautz!"

Einsendeschluss für die Aktion ist der 30. Juni 2022. Die Besuche und Aktionen finden im Anschluss statt, das Hörfunk- und Fernsehprogramm widmet sich der Publikumsaktion "Wünsch Dir Deinen NDR" bis zum 18. September.

Ihre Daten Vorname: Name: * Straße / Hausnummer: PLZ / Ort: Telefon: E-Mail: * Ihre Mitteilung Einverständnis Einverständnis: * Meine Daten werden an die Agentur Sievers Consulting GmbH, Kaiserstraße 18, 25524 Itzehoe, weitergegeben, die die Veranstaltung im Auftrag des NDR durchführt. Meine Kontaktdaten können für weitere Aktionen, geplante Sendungen oder Interviewanfragen genutzt werden. Datenschutz Ich willige ein, dass der NDR die von mir übermittelten personenbezogenen Daten speichert. Sie werden nicht an Dritte weitergegeben, außer es wird ausdrücklich darauf hingewiesen, nicht veröffentlicht und nur im Rahmen dieser Programmaktion gespeichert. Der NDR behandelt Ihre Daten vertraulich und nutzt diese nicht für Werbezwecke. * Unsere Datenschutzerklärung, Ihre Rechte und weitere Informationen zum Datenschutz finden Sie unter NDR.de/datenschutz *- Pflichtfelder. Diese Felder müssen ausgefüllt werden. Abschicken!