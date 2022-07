Hansa Rostock verpatzt Saisonauftakt gegen Heidenheim Stand: 17.07.2022 15:25 Uhr Hansa Rostock ist mit einer Niederlage in die neue Saison der zweiten Fußball-Bundesliga gestartet. Die Mecklenburger unterlagen am Sonntag mit 0:1 (0:0) gegen den 1.FC Heidenheim.

Am kommenden Sonntag (13.30 Uhr) gastieren die Rostocker beim HSV, der sein Auftaktspiel bei Eintracht Braunschweig gewann. Dann muss sich das Team von der Ostsee vor allem in der Offensive steigern.

Neuzugang Thill muss früh verletzt raus

In der Startelf der Hanseaten, die in Gedenken an die kürzlich verstorbene Club-Legende Jürgen Heinsch mit Trauerflor aufliefen, standen drei Neuzugänge: Dennis Dressel, Kai Pröger und Sebastien Thill. Letzterer musste jedoch nach 22 Minuten passen: Nach einem Kopfball war Thill umgeknickt, für den Luxemburger ging es nicht weiter.

Die rund 24.000 Fans im Ostseestadion sahen eine Hansa-Elf, die mehr vom Spiel hatte, aber offensiv die Durchschlagskraft vermissen ließ. Lukas Fröde (20.), Haris Duljevic (24.) und John Verhoek (35.) ließen aussichtsreiche Torgelegenheiten liegen.

Kurz vor der Halbzeit wären die Mecklenburger beinahe böse bestraft worden, doch Tim Kleindienst setzte den Ball bei der ersten guten Heidenheimer Chance nur ans Außennetz (43.).

Heidenheim clever und gut in der Defensive

Doch viele Chancen lassen die Gäste in der Regel nicht aus, das musste auch Hansa schmerzhaft erfahren. In der 50. Minute flog eine Flanke durch den Strafraum, Stefan Schimmer kam am zweiten Pfosten ungehindert zum Kopfball und markierte das 1:0.

Nun wurde es noch schwieriger für Rostock, die gut organisierten Gäste in Probleme zu bringen. Bis zur 67. Minute dauerte es, ehe Fröde mit einem Kopfball halbwegs für Gefahr sorgte. Der Wille war da, spielerische Mittel fehlten aber meistens. Bezeichnend, dass die nächste gute Chance ein Distanzschuss von Ridge Munsy war (84.). Und es blieb auch die letzte in dieser durchschnittlichen Partie.

1.Spieltag, 17.07.2022 13:30 Uhr Hansa Rostock 0 Heidenheim 1 Tore: 0: 1 Schimmer (50.)

Hansa Rostock: Kolke - R. Malone, Fröde, Roßbach - Neidhart (81. Munsy), Rhein (64. Ananou), Dressel, Thill (23. Duljevic), Ingelsson (81. Schumacher) - Pröger (64. Fröling), Verhoek

Heidenheim: K. Müller - Busch, Mainka, Siersleben (38. Maloney), Föhrenbach - Burnic (90. Kühlwetter), Schöppner (90. Thomalla), Geipl, Beste (75. K. Sessa) - Kleindienst, Schimmer (75. Theuerkauf)

Zuschauer: 24200



