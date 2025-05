3. Liga: Dynamo geht laut KI hoch - Was geht für Hansa Rostock? Stand: 05.05.2025 09:40 Uhr Die 3. Liga ist extrem spannend - und die virtuelle Tabelle verspricht, dass das bis zum Ende der Saison so bleibt. Mit Hansa Rostock kämpft ein Nordclub um den Aufstieg, für den VfL Osnabrück und Hannover 96 II geht es in den verbleibenden Partien um nicht mehr viel.

Spannend ist es aus Nordsicht vor allem an der Spitze: Schaffen Fußball-Drittligist Hansa Rostock und Trainer Daniel Brinkmann noch die Rückkehr in die 2. Liga? Im Tabellenkeller hingegen liegen die Dinge klar: Der VfL Osnabrück ist nach einer anstrengenden Saison gerettet, Hannover 96 II muss nach nur einer Spielzeit zurück in die Regionalliga.

Mit Hilfe von KI hat GSN für den NDR den Ausgang der Saison berechnet. So sieht demnach die Drittliga-Abschlusstabelle aus:

Abschlusstabelle der 3. Liga - nach aktueller GSN-Datenlage Platz (aktueller Tabellenstand) Club Punkte (Punkte nach dem 36. Spieltag) 1. (1) Dynamo Dresden 71 (67) 2. (2) Arminia Bielefeld 69 (66) 3. (3) 1. FC Saarbrücken 65 (62) 4. (4) Energie Cottbus 62 (59) 5. (5) FC Hansa Rostock 61 (57) 6. (6) Viktoria Köln 57 (53) 7. (7) SC Verl 56 (53) 8. (8) Rot-Weiss Essen 55 (52) 9. (9) FC Ingolstadt 54 (51) 10. (10) TSV 1860 München 54 (51) 11. (11) SV Wehen Wiesbaden 52 (49) 12. (12) FC Erzgebirge Aue 52 (49) 13. (13) VfL Osnabrück 51 (48) 14. (14) Alemannia Aachen 48 (47) 15. (15) SV Waldhof Mannheim 47 (43) 16. (16) Borussia Dortmund II 46 (43) 17. (17) VfB Stuttgart II 46 (43) 18. (19) SV Sandhausen 35 (32) 19. (18) Hannover 96 II 35 (34) 20. (20) SpVgg Unterhaching 28 (25)

