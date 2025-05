Hansa Rostock bei Absteiger Unterhaching: "Ordentlich aufpassen" Stand: 06.05.2025 14:13 Uhr Der FC Hansa Rostock kann sich mit einem Sieg am Mittwochabend im Nachholspiel bei der SpVgg Unterhaching auf Rang vier in der 3. Liga verbessern und den Druck auf den Tabellendritten 1. FC Saarbrücken erhöhen. Das Duell mit dem Absteiger könnte aber komplizierter werden, als es der Blick aufs Klassement vermuten lässt.

Denn seitdem die Münchner Vorstädter die traurige Gewissheit haben, in der kommenden Saison gegen Kontrahenten wie Ansbach, Burghausen oder Buchbach in der Regionalliga Bayern antreten zu müssen, punktet das abgeschlagene Schlusslicht plötzlich. Von den vergangenen fünf Partien verlor Unterhaching nur eine und trotzte dabei unter anderem Rostocks Konkurrenten um Platz drei, Energie Cottbus, beim 1:1 einen Zähler ab.

Dementsprechend groß ist der Respekt von Hansa-Coach Daniel Brinkmann vor dem kommenden Gegner, der "im Prinzip alles machen kann, worauf er Lust hat", wie der 39-Jährige mit Blick auf den feststehenden Abstieg Hachings meinte.

Das mache die Vorbereitung auf die Begegnung am Mittwochabend (19 Uhr, im NDR Livecenter mit Audio-Vollreportage) nicht einfacher, so der Trainer: "Ich bin heilfroh, wenn wir morgen zurückfliegen und dann drei Punkte im Gepäck haben. Bis dahin müssen wir viel arbeiten."

Brinkmann schweigt zur Vorgeschichte des Nachholspiels

Dass Hansa im Saisonfinale noch einmal eine englische Woche bestreiten muss, gründet darauf, dass die Begegnung des 26. Spieltags wenige Tage vor dem angesetzten Austragungstermin (2. März) von der DFB-Spielleitung abgesetzt worden war. Die Gemeinde Unterhaching hatte das Stadion kurzfristig gesperrt, weil die SpVgg eine Frist zur Überarbeitung des eingereichten Sicherheitskonzeptes versäumt hatte.

Der FC Hansa hatte daher eine Verwaltungsbeschwerde gegen Absetzung des Duells eingelegt, die aber vom DFB-Sportgericht abgewiesen wurde. Die Rostocker wollten die drei Punkte am Grünen Tisch holen, scheiterten mit diesem Ansinnen jedoch.

Brinkmann hatte mit Blick auf das zusätzliche Wochentagsspiel und die damit verbundene Mehrbelastung seiner Mannschaft mehrfach von einer "Wettberwerbsverzerrung" gesprochen. In der Pressekonferenz vor der Nachholpartie am Dienstag verlor der Coach nun kein Wort mehr über die Vorgeschichte der Begegnung.

Zieht Hansa die richtigen Lehren aus Sandhausen-Spiel?

Stattdessen hob der 39-Jährige mehrfach den warnenden Zeigefinger. "Unterhaching ist die letzten Spiele recht ordentlich angegangen. Es wird wichtig sein, dass man uns anmerkt, dass wir es mehr wollen als der Gegner. Und das man einen Gegner, der in einer solchen Situation ist, vielleicht auch irgendwann im Laufe des Spiels brechen kann. Dafür muss man aber viel investieren", betonte der Trainer.

Wie schwer Duelle mit Teams aus dem tiefsten Tabellenkeller sein können, hatten seine Schützlinge erst am vergangenen Sonnabend zu spüren bekommen, als sie sich beim SV Sandhausen 45 Minuten lang sehr schwer taten. Das Resultat eines fahrigen Auftritts war eine Kabinenpredigt von Brinkmann. "Ich war sehr deutlich in dem, was ich den Jungs gesagt habe. Und die Jungs haben es dann sehr gut umgesetzt", sagte der Coach.

Nach Unterhaching Top-Spiel gegen Energie Cottbus

Nachdem es zur Pause 0:0 gestanden hatte, gewannen die Mecklenburger dank einer erheblichen Leistungssteigerung noch mit 3:0. Der Rückstand auf Relegationsplatz drei, den Saarbrücken mit Ex-Hansa-Coach Alois Schwartz belegt, beträgt so weiter fünf Zähler, könnte mit einem Sieg in Unterhaching aber auf zwei Punkte zusammenschrumpfen. Zudem würden die Rostocker Cottbus überholen und sich auf Rang vier verbessern.

Die Cottbuser gastieren dann am Sonnabend (14 Uhr, live im TV und im Livecenter bei NDR.de) im Ostseestadion, während Saarbrücken zeitgleich auswärts bei Alemannia Aachen antritt.

Eine schwierige Aufgabe, wie Hansa bei seiner 1:2-Pleite Mitte März auf dem Tivoli feststellen musste. Läuft es perfekt für die Mecklenburger, könnten sie am späten Sonnabendnachmittag auf Rang drei stehen. Patzen sie doppelt, können sie damit anfangen, womit Unterhaching bereits vor Wochen begonnen hat: mit den Planungen für die neue Saison.

Mögliche Aufstellungen:

SpVgg Unterhaching: Eisele - Schwabl, Schlicke, Knipping, Breuer - Jastremski, Geis, Stiefler, Skarlatidis - Maier, Ihorst

FC Hansa Rostock: Uphoff - Pfanne, Gürleyen, Rossipal - Mejdr, Dietze, Schuster, Ruschke, Lebeau, Kinsombi - Haugen

