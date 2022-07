HSV mit Sondertrikot gegen Hansa Rostock Stand: 24.07.2022 11:41 Uhr Fußball-Zweitligist HSV hofft im Nordduell mit Hansa Rostock auf den zweiten Saisonsieg. Die Partie wird überschattet vom Tod der Hamburger Clublegende Uwe Seeler. Die Hamburger Polizei ist im Großeinsatz, geht aber generell davon aus, dass sich die Anhänger gebührend verhalten.

Vor dem Anpfiff der Partie heute Mittag (13.30 Uhr, im Livecenter bei NDR.de) wird es eine Schweigeminute für die HSV-Ikone geben. Die Hamburger werden mit Trauerflor und in einem Sondertrikot mit dem Schriftzug "Uns Uwe" auf der Brust und Seelers Rückennummer "9" auf dem linken Ärmel spielen.

"Wir haben den größten HSVer aller Zeiten verloren. Einem solchen Idol werden wir in einem Spiel nicht gerecht werden können", sagte HSV-Coach Tim Walter am Freitag mit stockender Stimme. Der 46-Jährige bedauerte, dass es nie zu einem direkten Kontakt mit der HSV-Ikone gekommen sei: "Leider hat ihn keiner von uns kennenlernen dürfen."

Walter: Trotz der Trauer versuchen zu gewinnen

Die "außergewöhnliche Pressekonferenz" (Walter) zum Spiel fiel entsprechend kurz aus: Gegen Rostock gehe es darum, trotz der Trauer um "Uns Uwe" zu versuchen, die Punkte einzufahren. "Es wird in dieser Situation schwer, aber wir wollen trotzdem gewinnen." Lehren aus dem Braunschweig-Spiel, dass der HSV angesichts zahlreicher Eintracht-Konter glücklich 2:0 gewann, habe man gezogen, erklärte Walter. "Wir wissen, was wir in der vergangenen Woche nicht gut gemacht haben und dementsprechend in den nächsten Spielen besser machen wollen."

Hansa-Coach Härtel: "Defensiv wach sein"

Dass seine Rostocker ähnlich viele Chancen wie die Braunschweiger bekommen werden, erwartet Hansa-Trainer Jens Härtel nicht: "Ich glaube nicht, dass der HSV nochmal so viele Fehler macht." Gleichwohl kündigte er eine ähnliche Spielweise wie die Eintracht an: "Wir wollen aus einer tieferen Position agieren, aber auch mal rausrücken und hoch pressen." Es komme darauf an, dass seine Mannschaft "defensiv wach" sei: Gerade in den Flanken wollen wir besser verteidigen und möglichst gar nichts zulassen."

Hansa: Wie den Thill-Ausfall kompensieren?

Während beim HSV weiter die länger verletzten Bakery Jatta und Anssi Suhonen fehlen, muss Hansa vor allem den Ausfall von Sebastien Thill verkraften, der sich beim 0:1 gegen Heidenheim einen Bänder- und Kapselriss im Sprunggelenk zugezogen hat.

"Es gibt viele Optionen, den Ausfall zu kompensieren", wollte sich Härtel nicht in die Karten blicken lassen. Immerhin sei Morris Schröter wieder fit: "Er hat viel gearbeitet im Training und ist ein Kandidat für das Wochenende." Der am Donnerstag verpflichtete Ex-HSV-Profi Lukas Hinterseer wird an einstiger Wirkungsstätte noch nicht dabei sein. "Er kann aber ein echter Gewinn werden. Er weiß, was ihn erwartet", so Härtel.

Hamburger Polizei im Großeinsatz

Die Hamburger Polizei ist heute wegen der verfeindeten Fan-Lager im Großeinsatz, rechnet aber vor dem Hintergrund des Gedenkens an Seeler mit einem respektvollen Verhalten der Anhänger. Dennoch hat sie sich auf alles vorbereitet. Insgesamt werden bis zu 10.000 Hansa-Fans in Hamburg erwartet, darunter 500 sogenannte Problemfans. Sie wollen am Vormittag von einem Parkplatz in Lurup zum Volksparkstadion gehen.

Die Polizei setzt auf Fantrennung, die Hamburger Bereitschaftspolizei erhält Unterstützung von Beamten aus Berlin und Mecklenburg-Vorpommern. Sie begleiten die Fans von der An- bis zur Abreise.

Mögliche Aufstellungen:

HSV: Heuer Fernandes - Heyer, Vuskovic, Schonlau, Muheim - Meffert - Reis, Benes - Königsdörffer, Glatzel, Kittel

Hansa Rostock: Kolke - Malone, Fröde, Roßbach - Neidhart, Rhein, Dressel, Ingelsson, Fröling - Pröger, Verhoek

