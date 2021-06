Aufstieg! Der TSV Havelse ist Drittligist Stand: 19.06.2021 14:57 Uhr Der TSV Havelse hat es geschafft und ist zurück im Profifußball! Im Rückspiel um den Drittliga-Aufstieg setzte sich der Nord-Regionalligist am Sonnabend gegen den 1. FC Schweinfurt 05 mit 1:0 (1:0) durch. Auch das Hinspiel hatte der TSV gewonnen.

30 Jahre nach ihrem kurzen Zweitliga-Intermezzo (1990/1991) ist den Garbsenern damit der große Wurf gelungen. Und das, obwohl sie in diesem Jahr lediglich zwei Pflichtspiele - nämlich die beiden Duelle mit Schweinfurt - bestritten haben. Wegen der Corona-Pandemie war die Saison in der Regionalliga Nord abgebrochen und Havelse per Verbandsbeschluss für die Aufstiegsspiele gegen den bayerischen Vertreter bestimmt worden.

Statt gegen Flensburg, Rehden oder Jeddeloh darf Havelse nun gegen Traditionsclubs wie 1860 München oder den 1. FC Kaiserslautern sowie die niedersächsischen Rivalen VfL Osnabrück, Eintracht Braunschweig und SV Meppen antreten. Vor den Augen von Hannover-96-Boss Martin Kind war der Aufstieg das passende Abschiedsgeschenk von Havelses Trainer Jan Zimmermann, der nach der Saison zum großen Nachbarn aus der Zweiten Liga wechselt. Schon Montag tritt Zimmermann seinen 96-Job an.

Schweinfurt mit Chancen im Minutentakt...

In der tropischen Mittagshitze von Garbsen erlebten die 1.100 Zuschauern vom Anpfiff weg ein intensives, spektakukläres Spiel mit offenem Visier. Den ersten Aufreger gab es bereits nach vier Minuten, als Havelses Kevin Schumacher im Strafraum zu Fall kam, Schiedsrichter Christoph Günsch aber weiterspielen ließ. Danach hatte Schweinfurts Adam Jabiri gleich drei Großchancen zur Gäste-Führung: Zweimal scheiterte er an Keeper Norman Quindt (6., 7.), einmal klärte Tobias Fölster auf der Linie (8.). Auch Thomas Haas brachte den Ball nicht in Havelses Tor unter (11.).

...aber Havelse geht in Führung

Die Gäste waren das deutlich bessere Team: Angriff auf Angriff rollte auf die TSV-Defensive zu, der Torerfolg schien nur eine Frage der Zeit. Amar Suljic vergab den nächsten Hochkaräter, als er aus knapp zwei Metern den Ball am Pfosten vorbeispitzelte (21.). Der fast schon fahrlässige Umgang der Unterfranken mit ihren Torchancen wurde in der 34. Minute bitter bestraft: Nach einer Balleroberung im Mittelfeld stürmte Schumacher wuchtig in Richtung Schweinfurter Tor und hämmerte den Ball aus vollem Lauf von der Strafraumkante in den Winkel - 1:0 für Havelse, praktisch aus dem Nichts!

Wenig später fiel beinahe das 2:0, doch Noah Plumes Kopfball aus kurzer Distanz verfehlte das Tor (38.). Hatten die Gastgeber da noch Pech, so durften sie kurz vor der Halbzeitpause von Glück reden, als Jabiri nur die Latte traf (41.) und Schiedsrichter Günsch den ungestümen Einsatz von Niklas Teichgräber im Strafraum gegen Kevin Fery ungeahndet ließ (45.+1).

Wenig Torszenen in Hälfte zwei

Auch im zweiten Durchgang bot sich den Zuschauern das gleiche Bild: Schweinfurt stürmte, Havelse lauerte auf Konter. Aber es dauerte bis zur 65. Minute, ehe es wieder gefährlich vor dem TSV-Tor wurde: Jabiri verfehlte eine Hereingabe nur knapp.

Defensiv standen die Hausherren gut, offensiv gelang ihnen jedoch nur wenig. Zwei aussichtsreiche Konterchancen wurden schlampig zu Ende gespielt (51., 60.). Aber die Havelse-Spieler kämpften um jeden Zentimeter, warfen sich leidenschaftlich in jeden Zweikampf - und mit jeder Minute, die verstrich, schwand bei den Gästen die Zuversicht, das Spiel noch drehen zu können. Schumacher (81.) und Fölster (83.) hätten sogar vorzeitig alles klar machen können, vergaben aber ihre Chancen. So musste sich der TSV-Anhang bis zum Schlusspfiff gedulden. Dann aber war der Jubel auf den Tribünen groß: "Nie mehr Vierte Liga - nie mehr, nie mehr", schallte es von den Rängen.

2.Spieltag, 19.06.2021 13:00 Uhr TSV Havelse 1 Schweinfurt 0 Tore: 1 :0 Schumacher (34.)

TSV Havelse: Quindt - Kina, Fölster, Tasky, Teichgräber - Plume, Meien, Cicek (30. Langfeld / 85. Sonnenberg), Damer (75. Rufidis), Schumacher (85. Lakenmacher) - Jaeschke (75. Bremer)

Schweinfurt: Zwick - Haas, Billick, Rinderknecht (13. Maier), Grözinger - Fery, Böhnlein (77. Ramser), Suljic, Adlung, Cekic (58. Marinkovic) - Jabiri

Zuschauer: 1100



