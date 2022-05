Stand: 13.05.2022 20:27 Uhr Waspo 98 Hannover gewinnt Halbfinal-Hinspiel

Wasserball-Bundesligist Waspo 98 Hannover ist seinem Ziel, den Titel als deutscher Meister zu verteidigen, einen Schritt näher gekommen. Die Niedersachsen gewannen am Freitagabend das Halbfinal-Hinspiel beim ASC Duisburg mit 16:7 (9:2). Das Rückspiel findet am Sonntag in Hannover statt. Ergebnisse | 13.05.2022 20:26