Glückwünsche und Tränen - Reaktionen auf den HSV-Aufstieg Stand: 11.05.2025 10:25 Uhr Nach siebenjähriger Zweitklassigkeit hat der HSV die Rückkehr in die Fußball-Bundesliga geschafft. 57.000 Fans jubelten im ausverkauften Volksparkstadion, auf dem (nun arg malträtierten) Rasen und in der Stadt wurde wild gefeiert. In den Sozialen Netzwerken gab es Aufstiegs-Gratulationen aus der gesamten Republik.

Schon vor dem Anpfiff war die Hansestadt im Ausnahmezustand, Motivationsgrüße gab es von zahlreichen ehemaligen HSV-Profis wie Heiko Westermann, René Adler, Dennis Aogo oder Ivica Olic. Hamburgs Bürgermeister Peter Tschentscher (SPD) zeigte sich vor der Partie bei Instagram im Trikot mit der Raute und schrieb dann nach dem 6:1-Erfolg zu später Stunde: "Der Dino ist zurück! Herzlichen Glückwunsch zum Aufstieg und viel Erfolg in der 1. Fußball-Bundesliga."

Die Hamburger S-Bahn reagierte schnell und unbürokratisch mit einer "Umbenennung" des stadionnahen Bahnhofes Stellingen:

Schwarz-weiß-blauer Rauch aus der Sixtinischen Kapelle

Bürgermeister Tschentschers Parteikollege Ralf Stegner schickte via "X" Grüße aus Bordesholm, garniert mit einem Musikvideo zu Supertramps "Ain't Nobody But Me". Aber auch im Stadion selbst fieberten zahlreiche Prominente wie TV-Koch Tim Mälzer oder "Miniatur-Wunderland"-Gründer Gerrit Braun mit. TV-Koch Steffen Henssler postete bei Facebook ein "Foto" mit schwarz-weiß-blauem Rauch aus der Sixtinischen Kapelle.

TV-Moderator Geissen mit Tränen, Lotto King Karl mahnt

TV-Moderator Oliver Geissen, dessen Sohn die HSV-Jugend durchlaufen hat und für die zweite Mannschaft aufgelaufen war, ließ in den Stadion-Katakomben seinen Freudentränen freien Lauf.

Der langjährige HSV-Stadionsänger Lotto King Karl schrieb bei Facebook einen langen Kommentar mit mahnenden Worten und warb um Geduld für die anstehenden schweren sportlichen Aufgaben in der Bundesliga.

St. Pauli freut sich auf den HSV ...

Auch ehemalige und künftige sportliche Liga-Rivalen gratulierten. Stadtrivale FC St. Pauli grüßte via Facebook: "Moin Nachbar*innen, Gratulation zum Aufstieg in die Bundesliga vom Millerntor". Club-Präsident Oke Göttlich erklärte im ZDF-Sportstudio: "Wir wissen, dass diese Liga hart ist. Und wir wissen auch, dass wir alles zusammennehmen müssen, um diese Liga erfolgreich abzuschließen und uns dann auf ein Hamburger Derby freuen zu können. Herzlichen Glückwunsch an den HSV!"

... und die Bundesliga auch

"Wurde auch langsam Zeit, dass Ihr wieder zurückkommt", schrieb Bundesligist Eintracht Frankfurt bei "X" und freut sich darauf, "dass wir bald wieder ein Team mehr mit vollem Gästeblock willkommen heißen dürfen".

Gratulationen gab es auch aus Leipzig, Stuttgart, Leverkusen, Mainz, Braunschweig und Nürnberg. "Genießt den Moment und feiert schön", schrieb Hannover 96 bei "X". Pokalfinalist und Zweitliga-Aufsteiger Arminia Bielefeld freute sich auf Facebook mit, "auch wenn wir natürlich ein bisschen traurig sind, dass es für uns nächste Saison nicht in den Volkspark geht".

Bayern-Coach Kompany jubelt am TV mit: "Super!"

Auch Bayerns Meistertrainer Vincent Kompany, der einst beim HSV kickte und die Stadt seither in sein Herz geschlossen hat, fieberte im fernen München mit. Der Belgier beobachtete Szenen des Duells an einem TV-Bildschirm in den FC-Bayern-Katakomben, klatschte angesichts des Ergebnisses (es stand zu dem Zeitpunkt 4:1 für den HSV) in die Hände und rief: "HSV gegen Bayern München nächstes Jahr - super!"

