Stand: 12.05.2025 21:08 Uhr News-Blog zum HSV: Stadt und Wirtschaft wollen von HSV-Aufstieg profitieren

Was für ein Party-Wochenende für den HSV! Sowohl die Männer als auch die Frauen haben die Rückkehr in die Fußball-Bundesliga geschafft. Am 19. Mai steht die große Feier auf dem Rathausmarkt an. Der News-Blog zum Doppel-Aufstieg.

Stadt und Handelskammer hoffen auf positive Effekte durch Aufstieg

Der HSV wird durch den Aufstieg in die Fußball-Bundesliga wohl für eine noch höhere Auslastung der Hotelbetten in Hamburg sorgen. Die Stadt geht jedenfalls durch die Rückkehr des Traditionsclubs in die Beletage von einen weiteren Anstieg bei der Anzahl der Übernachtungen aus.

"Die Erste Bundesliga wird im Ausland natürlich deutlich breiter übertragen. All das, was über die Social-Media-Kanäle passiert, findet eine deutlich größere Reichweite. Und da wollen wir als Stadt davon profitieren", erklärte Michael Otremba, Geschäftsführer der Hamburg Marketing GmbH und Hamburg Tourismus GmbH, dem NDR.

Doch nicht nur die Tourismusbranche in der Elbmetropole verspricht sich vom Doppel-Aufstieg - auch die Fußballerinnen des HSV schafften den Sprung in die Bundesliga - positive Effekte. "So etwas bringt Hamburg einfach mehr auf die Karte. Und dementsprechend hat so etwas natürlich Auswirkungen, wenn wir jetzt zwei Vereine bei den Männern in der Ersten Liga haben. Und bei den Damen hat es ja jetzt auch noch funktioniert. Von daher ist es selbstverständlich für Hamburg ein super Aushängeschild - und davon profitiert auch die Hamburger Wirtschaft", erklärte Peter Feder, Pressesprecher der Hamburger Handelskammer.

Polzin gibt bis Donnerstag trainingsfrei

Coach Merlin Polzin hat die Trainingsintensität nach dem geschafften Aufstieg deutlich reduziert. Der 34-Jährige bittet seine Schützlinge erst am kommenden Donnerstag (14 Uhr) erstmals nach der Partie gegen den SSV 1846 Ulm (6:1) wieder zum Training. Bis dahin können die Hamburger Aufstiegshelden ihre Beine hochlegen.

Vor dem Saisonfinale am kommenden Sonntag bei der SpVgg Greuther Fürth (15.30 Uhr, im Livecenter bei NDR.de) stehen dann noch Übungseinheiten am Freitag (11 Uhr) und am Sonnabend (12.45 Uhr) auf dem Programm. Der HSV kann mit einem Sieg bei den abstiegsbedrohten Franken die Zweitliga-Meisterschaft perfekt machen.

Rathaus-Party am 19. Mai - NDR überträgt live

Die HSV-Party geht weiter, am 19. Mai nachmittags auf dem Rathausmarkt. Der Erste Bürgermeister Peter Tschentscher (SPD) hat beide Bundesliga-Aufsteiger, Männer und Frauen, zum Senatsempfang eingeladen. Der NDR wird am kommenden Montag live vom Rathausmarkt übertragen.

Nach dem Aufstieg ist vor der Arbeit

Zwei HSV-Aufsteiger im NDR Sportclub

Während HSV-Stürmerin Victoria Schulz die Partynacht noch vor sich hat, muss Keeper Daniel Heuer Fernandes Schlaf nachholen. Gut, dass Trainer Merlin Polzin seinen Aufsteigern zwei Tage frei gegeben hat...

Weil's so schön war - Das war der Aufstiegsabend des HSV

Hamburg außer Rand und Band - die schönsten Bilder eines rauschenden Fußball-Abends.

Wiedersehen macht Freude - Reaktionen auf den HSV-Aufstieg

Vorfreude aufs Stadtduell bei St. Pauli, Vorfreude bei Werder Bremen aufs Nordderby und Freude bei Bayern-Coach Vincent Kompany sowieso. Reaktionen zum HSV-Aufstieg.

Merlin Polzin: "Meisterschale zum Rathaus mitbringen"

Wie hat der HSV gefeiert? Merlin Polzins Oma war jedenfalls dabei. Der Aufstiegstrainer genießt das Erreichte und den Moment - blickt aber auch schon nach vorn in Richtung Bundesliga.

"Nie mehr Zweite Liga..."

"Werden spontan die Sau rauslassen"

"Einfach wow!", jubelt Torschützin Christin Meyer. "Die Männer haben es vorgemacht und wir haben nachgezogen." Gibt es Partypläne? "Nein, wir werden spontan die Sau rauslassen."

"Es ist viel zu schön, um wahr zu sein." HSV-Spielerin Jobina Lahr

Trainer Marwin Bolz und Kapitänin Sarah Stöckmann werden offiziell verabschiedet - es gibt schlechtere Momente dafür.

Marcell Jansen: "Der Wahnsinn!"

"Wir haben vor sechs, sieben Jahren gesagt: 'Wir setzen den Frauenfußball beim HSV wieder richtig auf die Karte.' Da haben wir den Grundstein gelegt - und es waren herausfordernde Jahre. Jetzt heute hier zu stehen, ist der Wahnsinn!", jubelt e.V.-Präsident Marcell Jansen im NDR Interview.

Das Spiel ist aus - und die HSV-Frauen sind aufgestiegen

Abpfiff, 3:0 und Jubel! Tabellenplatz drei ist den Hamburgerinnen nicht mehr zu nehmen. Christin Meyer (53. Minute), Lotta Wrede (74.) und Svea Stoldt (81.) trafen für die Gastgeberinnen. Der HSV ist nach dem 1. FC Nürnberg und Union Berlin der dritte Neuling im Oberhaus. Der Abstieg der Freiburgerinnen in die Regionalliga ist dagegen besiegelt.

HSV-Profi Fabio Baldé ist am Start

Der Stürmer unterstützt die Frauen bei ihrer Mission Aufstieg - nach einer wahrscheinlich ziemlich kurzen Nacht...

Freude, Glück und Anerkennung nach dem HSV-Aufstieg

Weil's so schön war - Stimmen zum HSV-Aufstieg vom späten Samstagabend.

Volles Haus - Not macht erfinderisch

Kein Plätzchen mehr frei an Platz 6 beim Spiel der HSV-Frauen gegen Freiburg II - die Fans sind aber erfinderisch, dann tun es eben die Treppen.

Mitgehangen, mitgefangen: Die Leiden der Fans haben ein Ende

HSV-Fans haben in den vergangenen Jahren viel mit ihrem Verein gelitten: Der Aufstieg ist eine Befreiung und ein ungewohntes Glücksgefühl, wie für unseren Autor Tobias Knaack.

Schwerverletzte bei der Aufstiegsparty

Nach dem Aufstieg wurde eine Person lebensbedrohlich und weitere 19 Menschen schwer verletzt. Auf der Reeperbahn kippte die Stimmung kurzzeitig, die Polizei räumte die Straße.

Bundesliga! HSV-Männer dabei

Der HSV ist wieder Bundesligist, nach sieben Jahren Zweite Liga. Die Aufstiegsparty im Volksparkstadion und in Hamburg war wild.

Die gesammelten HSV-Männer-Werke:

Doch nicht Schluss - Ein Autokorso geht noch

Jetzt mal Schluss mit lustig auf der Reeperbahn

Freund und Helfer, auch bei Aufstiegsfeiern: Die Polizei räumt die Reeperbahn.

Was vom Tage übrig blieb - das gerupfte Volksparkstadion

"Ach, ist der Rasen nicht mehr schön grün..." Hoffentlich macht der Letzte das Licht aus.

NDR Sportchef Gerd Gottlob kommentiert den HSV-Aufstieg

Die schönsten Tore der HSV-Saison

PK-Partycrasher! Polzin pudelnass

Obligatorisch, aber immer wieder schön: PK-Sturm samt Bierdusche für den HSV-Trainer.

Wenn du einfach nur nach Hause willst, aber der HSV aufsteigt...

Bilder sagen manchmal mehr als 1.000 Worte

"Die Stunden, die Sekunden, die Biere..." HSV-Retro-Jubel de luxe

Es ist angerichtet: Aufstiegs-Trophäe to go

Ein Stück Rasen, der manchem die Welt bedeutet...

Erster Bürgermeister Tschentscher gratuliert dem Dino

Peter Tschentscher (SPD) gratuliert dem HSV zum Aufstieg: "Der Dino ist zurück! Herzlichen Glückwunsch zum Aufstieg und viel Erfolg in der 1. Fußball-Bundesliga".

Kuntz würdigt die HSV-Fans: "Macht mich sehr glücklich"

HSV-Sportvorstand Stefan Kuntz: "Wir waren schon ein bisschen verunsichert nach dem 0:1 und die Fans haben extremst geholfen, dass die Mannschaft wieder Mut gefunden hat. Das hat sich wie ein roter Faden durch die Saison gezogen. Ich habe eine extrem große Einheit zwischen Hamburg und dem HSV erleben dürfen. Das macht mich sehr glücklich."

Aufstiegs-Urschrei: Wenn das Interview warten muss

Heuer Fernandes: "Bin so unglaublich stolz"

HSV-Torwart Daniel Heuer Fernandes zum Aufstieg: "Wir sind so unglaublich stolz über die Art und Weise, wie wir das erreicht haben. Der Weg dahin war so schwer und deswegen bin ich einfach stolz auf jeden Einzelnen."

"Pure Glücksgefühle. Ich bin einfach froh, dass ich diesen Moment mit allen, die hier sind, erleben darf. Das haben wir uns verdient heute." Daniel Heuer Fernandes

Klappern gehört zum Geschäft: HSV-Party auf dem Kiez

Auf der Reeperbahn geht nichts mehr, die HSV-Aufstiegsparty hat auch die sündigste Meile der Welt erreicht.

Polzin: Der HSV ist wieder da

HSV-Trainer Merlin Polzin überglücklich im NDR Interview: "Wir sind da, wo wir hinwollen. Wir haben alles gegeben, wir haben so viel harte Arbeit reingesteckt, alle, die Mannschaft, der Staff, die Trainer. Genau für diesen Moment, für die Leute und für alle beim HSV sind wir wieder da. Ich glaube heute und die nächsten zwei Wochen gibt es kein Ende mehr." Der Vertrag des Coaches verlängert sich durch den Aufstieg automatisch.

Pärchenbildung: Wenn der Dino mit dem Zauberer...

"So von Dino zu Zauberer: Haste gute gemacht!"

Schanze auch stabil

Einige Verletzte im Volksparkstadion

Beim Platzsturm und den Feierlichkeiten im Innenraum haben sich einige Personen verletzt, die von Sanitätern behandeln werden mussten und zum Teil auch ins Krankenhaus gebracht wurden. Nach NDR Informationen geht die Feuerwehr aktuell von 25 Verletzten aus.

Hamburg feiert, auch am Schulterblatt

In den Farben getrennt, in der Sache vereint

Daniel Heuer Fernandes mittendrin statt nur dabei.

HSV-torisch... Der Platzsturm im Volksparkstadion

HSV-Team auf dem Dach - Glatzel hat das Mikro

Die Mannschaft hat sich auf das Dach der Ersatzbank "gerettet"- ihnen zu Füßen Tausende Fans, die ausgelassen feiern. Robert Glatzel hat das Mikro und heizt der Menge ein.

Merlin Polzin, der Aufstiegs-Trainer!

Was zig HSV-Trainer vor ihm nicht geschafft haben, hat Merlin Polzin vollbracht - die Rückkehr in die Bundesliga. Der Aufstiegs-Trainer im Porträt:

Aufstieg! HSV-Ekstase im Volksparkstadion

"Aus, aus, das Spiel ist aus!" Der HSV ist wieder Bundesligist! Was für ein Wahnsinn im Volksparkstadion. Mit einem fulminanten 6:1-Sieg gegen Ulm haben die Hamburger den Aufstieg perfekt gemacht. Zurück in der Ersten Liga nach sieben Jahren Zweite Liga: Im Volksparkstadion herrscht jetzt Ausnahmezustand.

Freud und Lied liegen oft nah beieinander. Für Ulm bedeutet die Niederlage der Abstieg in die Dritte Liga.

6:1! Fans stehen schon an den Eckfahnen

Es wird kein Halten geben. Die HSV-Fans sind schon im Innenraum, aber bleiben hinter einer Bande.

Stadionsprecher würdigt Ulm und ruft zur Zurückhaltung auf

Der Aufstieg ist gleich geschafft. Der Stadionsprecher macht es schlau und würdigt schon kurz vor Abpfiff den SSV Ulm, für den es in die Dritte Liga gehen wird. Das Stadion applaudiert. Danach ruft er die HSV-Fans dazu auf, den Platz nicht zu früh in Beschlag zu nehmen.

VIDEO: Werder-Anhänger fiebern mit dem Rivalen aus Hamburg mit (1 Min)

Mit Kost und Logis in der Loge für die HSV-Legenden

Die wissen, wie es geht: Aufstiege klar machen brauchten Horst Hrubesch (l.) und Jimmy Hartwig nicht, sie haben zu ihrer Zeit Titel für den HSV geholt. Aber "Zweitliga-Meister" wäre ja was...

Hut ab! Stimmung am Stadion ausgelassen

Reporter Thorsten Vorbau ist für den NDR am Volksparkstadion. Und er hat den HSV-Fan mit dem wahrscheinlich größten Hut auf gefunden...

"Olé, olé, HSV" - Gänsehaut-Ankunft des HSV-Teams

Versuchen kann man es ja mal...

Der eindeutige Befund: Dat wird eng...

Andrang riesig - Volksparkstadion früher geöffnet

Die HSV-Fans sind wirklich heiß wie Frittenfett. Rund ums Stadion ist bereits die Hölle los. Eigentlich sollte der Volkspark erst um 18.30 Uhr seine Tore öffnen, doch die Fans durften früher rein. Wie angesagt sind fast alle in blau unterwegs.

HSV-Fanclub Waterkant in Form

"Wir sind, wir sind, wir sind der HSV" und auf dem Weg zum Volksparkstadion.

Harte Jahre in der 2. Liga - ein Blick zurück

Bevor heute der Blick vorausgeht, sei auch noch einer zurück erlaubt. Denn sollte den Hamburgern heute der Aufstieg gelingen, würde auch die mittlerweile sieben Jahre währende fußballerische Zweitklassigkeit bald ein Ende haben. Es wäre ein Stück weit das Happy End nach einem langen Weg und vielen gescheiterten Anläufen, in die Bundesliga zurückzukehren. Ein Rückblick auf die bislang harten Jahre der "Rothosen" in der 2. Liga.

2018, das Jahr, in dem der HSV das bislang letzte Mal in der Bundesliga gespielt hat, das war - die Älteren werden sich erinnern - übrigens das Jahr, in dem:



Angela Merkel ihre vierte Amtszeit antrat und erneut eine Große Koalition aus CDU und SPD anführte und einige Monate später ihren Verzicht auf den CDU-Vorsitz erklärte. Ihre Nachfolgerin: Annegret Kramp-Karrenbauer;

Donald Trump noch in seiner ersten Amtszeit Präsident der USA war;

als der britische Prinz Harry die Schauspielerin Meghan Markle pompös heiratete;

als Astronaut Alexander Gerst zur Internationalen Raumstation ISS abhob;

als die deutsche Fußball-Nationalmannschaft bei der WM in Russland als Titelverteidiger schon in der Gruppenphase scheiterte;

als der WDR ankündigte, die TV-Serie "Lindenstraße" im März 2020 einzustellen.

"Willkommen zu Hause" - Abschlach hat den Aufstiegssong

Mit einem Sieg am Samstagabend gegen Ulm wäre der HSV nach sieben Jahren Leidenszeit in der 2. Liga wieder Bundesligist - die Hamburger Band Abschlach hat den Aufstiegssong schon fast ebenso lange in der Schublade. Nun soll "Willkommen zu Hause" endlich zur Aufführung kommen.

