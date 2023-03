Stand: 23.03.2023 19:10 Uhr Trainer Held verlängert bei den Rostock Seawolves

Basketball-Bundesligist Rostock Seawolves hat den Vertrag mit Trainer Christian Held bis 2024 verlängert. Das teilte der Aufsteiger am Donnerstagabend mit. "Gemeinsam setzen wir auf Kontinuität und wollen die positive Entwicklung am Basketballstandort Rostock unter der Führung von Christian Held auch in der neuen Saison fortsetzen", erklärte der Sportliche Leiter Jens Hakanowitz. Held ist seit der Saison 2021/2022 Chefcoach der Mecklenburger und führte die Seawolves zum Aufstieg in die BBL. Dort stehen die Rostocker aktuell auf dem zehnten Tabellenplatz. | 23.03.2023 19:09