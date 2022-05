Stand: 09.05.2022 17:32 Uhr St.-Pauli-Verteidiger Beifus zwei Spiele gesperrt

Das DFB-Sportgericht hat Marcel Beifus vom FC St.Pauli im Einzelrichterverfahren wegen rohen Spiels mit einer Sperre von zwei Meisterschaftsspielen der Lizenzligen belegt. Wie der DFB dazu am Montag weiter mitteilte, ist der 19 Jahre alte Verteidiger des Hamburger Zweitligisten bis zum Ablauf der Sperre auch für alle anderen Meisterschaftsspiele seines Vereins gesperrt. Beifus hatte am Samstagabend in der 81.Minute des Zweitligaspiels bei Schalke 04 die Rote Karte gesehen. | 09.05.2022 17:31