Stand: 14.05.2018 15:29 Uhr

Special Olympics Kiel 2018 sind gestartet

Kiel steht seit Montag im Zeichen der nationalen Spiele für Menschen mit geistiger und mehrfacher Behinderung. Mit ersten Vorentscheiden starteten in der Landeshauptstadt die Special Olympics 2018. In 19 Sportarten wetteifern 4.600 Athleten, unter anderem beim Badminton, Golf, Judo, Roller Skating und Voltigieren. Hinzu kommen mehrere Tausend Trainer, Betreuer, Offizieller und Helfer. Offiziell eröffnet werden die Spiele aber erst am Abend (19.30 Uhr) in der Sparkassen-Arena in Kiel. NDR.de überträgt die Eröffnung live.

Auftakt für die Special Olympics 2018 in Kiel NDR//Aktuell - 14.05.2018 16:00 Uhr Olympischer Geist in Kiel: 4.600 Athleten mit geistiger oder mehrfacher Behinderung treten bei den Special Olympics 2018 in 16 Sportarten und 19 Disziplinen gegeneinander an.







Special Olympics Fackel unterwegs zur Arena

Aus Finnland, Griechenland, Serbien, Luxemburg und Österreich sind Gäste in Kiel. Schleswig-Holsteins Innenminister Hans-Joachim Grote (CDU) hat die Fackel der Special Olympics am Sonnabend in Kiel entgegengenommen. Am Montagnachmittag trug eine Läuferstaffel die Fackel bereits durch die Innenstadt. Der Staffel gehörte auch Oberbürgermeister Ulf Kämpfer (SPD) an. Am Abend soll mit der Fackel dann das Feuer der Veranstaltung entzündet werden. Zu der Veranstaltung werden auch Ministerpräsident Daniel Günther (CDU) und Elke Büdenbender, die Frau von Bundespräsident Frank-Walter Steinmeier, erwartet.

Auch inklusive Teams sind dabei

Das große Breitensportfest wird vom Verband Special Olympics Deutschland organisiert. Er will mehr Anerkennung für Menschen mit geistiger Behinderung erreichen und deren Selbstbewusstsein durch den Sport fördern. Der Eintritt zu den Sportwettkämpfen ist frei.

