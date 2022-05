Stand: 03.05.2022 20:35 Uhr Regionalliga: VfB Lübeck schlägt Hannover 96 II

In einem vorgezogenen Spiel in der Meisterrunde der Fußball-Regionalliga Nord hat der VfB Lübeck seine Siegesserie fortgesetzt. Die Hansestädter feierten im letzten Heimspiel der Saison gegen Hannover 96 II einen 3:1 (1:1)-Erfolg und blieben zum sechsten Mal hintereinander ungeschlagen. Die frühe Führung durch Grace Bokake Bolufe (2.) drehten Samuel Abifade (4.), Mateusz Ciapa (51.) und Nathaniel Amamoo (88.) vor 2.055 Zuschauern. Chancen auf den Aufstieg in die Dritte Liga haben beide Teams nicht mehr. Lübeck ist Fünfter, Hannover Neunter. | 03.05.2022 20:35