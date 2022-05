Stand: 03.05.2022 21:17 Uhr Otto Addo trainiert Ghana bei der WM in Katar

Der gebürtige Hamburger und frühere Hannover-96- und HSV-Profi Otto Addo wird die Nationalmannschaft Ghanas bei der WM in Katar (21. November bis 18. Dezember) betreuen. "Ich habe jetzt von Dortmund die Erlaubnis bekommen", sagte der 46-Jährige in einem Podcast des "Hamburger Abendblatts". Addo, der beim BVB als Toptalente-Trainer beschäftigt ist, hatte Ghana in den Play-off-Duellen gegen Nigeria als Interimscoach zur Endrunde geführt. Dort treffen die "Black Stars" in der Gruppe H auf Portugal, Uruguay und Südkorea. | 03.05.2022 21:16