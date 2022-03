Stand: 28.03.2022 08:07 Uhr NBA: Theis mit den Celtics nun Tabellenführer

Basketball-Nationalspieler Daniel Theis hat sich mit den Boston Celtics auf Platz eins in der Eastern Conference der nordamerikanischen Profiliga NBA geschoben. Die Celtics bezwangen die Minnesota Timberwolves mit 134:112 und liegen an der Tabellenspitze nun gleichauf mit Miami Heat. Dem Center aus Salzgitter gelangen in knapp 18 Minuten auf dem Feld vier Punkte. | 28.03.2022 08:06