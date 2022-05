Stand: 11.05.2022 14:30 Uhr Kanadierin White wechselt zum SSC Schwerin

Volleyball-Bundesligist SSC Schwerin hat den ersten Neuzugang für die kommende Saison unter Vertrag genommen. Die kanadische Mittelblockerin Jazmine White kommt vom Ligarivalen Schwarz-Weiß Erfurt. Das gab der Verein am Mittwoch bekannt. "Ich freue mich auf eine weitere Saison in Deutschland und auch auf alte Bekannte in der Mannschaft", sagte die 28-Jährige. In Europa hat sie bereits in Finnland, der Schweiz und Ungarn gespielt. In Deutschland war sie auch für die Roten Raben Vilsbiburg aktiv. | 11.05.2022 14:30