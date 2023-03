Stand: 27.03.2023 14:58 Uhr Hamburg Towers eröffnen neues Trainingszentrum

Die Hamburg Towers wollen in ihrem neuen Trainingszentrum die Grundlagen für die Zukunft in der Basketball-Bundesliga legen. Am Montag eröffneten die Geschäftsführer Jan Fischer und Marvin Willoughby zusammen mit Gästen und Förderern die Übungsstätte im Süden Hamburgs. Für diese ist ein Teil der Tennishalle des TuS Harburg-Wilhelmsburg in rund einem halben Jahr Bauzeit umgestaltet worden. | 27.03.2023 14:58