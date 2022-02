Stand: 27.02.2022 16:15 Uhr Hallen-DM: Ansah sprintet in starker Zeit zu 200-m-Titel

Bei den deutschen Hallen-Meisterschaften der Leichtathleten hat sich der Hamburger Sprinter Owen Ansah nach seinem Freiluft-Erfolg im vergangenen Jahr nun auch erstmals den Titel als deutscher Hallenmeister über 200 m geholt. Er siegte am Sonntag in Leipzig in starken 20,55 Sekunden und blieb damit nur 13 Hundertstelsekunden über dem deutschen Hallenrekord von Sebastian Ernst aus dem Jahr 2011. Bronze ging an Lucas Ansah-Peprah (21,11). Der HSV-Athlet hatte am Vortag überraschend über 60 m in der Hamburger Rekordzeit von 6,58 Sekunden triumphiert. | 27.02.2022 16:15