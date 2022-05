Stand: 06.05.2022 21:15 Uhr Bayern gewinnt in Leverkusen - VfL-Frauen am Sonntag Meister?

Keine Meisterfeier auf dem Sofa für die Bundesliga-Fußballerinnen des VfL Wolfsburg: Verfolger Bayern München gewann am Freitagabend mit 3:0 (3:0) bei Bayer Leverkusen. Im Falle einer Niederlage hätten die Wolfsburgerinnen den Titel sicher gehabt. So fehlt dem Tabellenführer noch ein Sieg aus den verbleibenden beiden Saisonspielen. Am Sonntag (16 Uhr, im NDR Livecenter) bei Carl Zeiss Jena kann es soweit sein. Ergebnisse/Tabelle | 06.05.2022 21:15