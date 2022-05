Basketball: Für Rostock Seawolves ist der Aufstieg greifbar Stand: 12.05.2022 06:10 Uhr Die Zweitliga-Basketballer der Rostock Seawolves fiebern ihrer Premiere im Pro A-Halbfinale entgegen. Am Donnerstagabend treffen sie erneut auf das Team von Medipolis SC Jena.

von Tobias Blanck

Diesem Moment fiebern die Verantwortlichen der Rostock Seawolves genau wie die Fans und Mannschaft schon seit langem entgegen. Mit einem weiteren Erfolg gegen Medipolis SC Jena am Abend wäre der Klub aus der Hansestadt erstmals in der ersten Basketball-Bundesliga (BBL) vertreten. Rostocks Trainer Christian Held weiß, dass es ein ganz besonderes Spiel für den gesamten Verein ist: "Es wird ein verdammt schweres Spiel. Wir wissen, was möglich ist und was uns erwartet. Wir fahren jedenfalls nicht nach Jena, um einfach nur mitzuspielen." Große Unterstützung gibt es in der gesamten Stadt. Am Rathaus hängt seit Mittwoch ein großes Banner mit einem Seawolves-Kopf und dem Slogan "Teamgeist. Gemeinsam unschlagbar". Vor Ort werden 100 Fans das Team unterstützen und hoffen auf eine große Aufstiegsparty.

Dritter Sieg für Aufstieg nötig

Erkämpft haben sich die Seawolves diesen ersten Matchball durch couragierte Leistungen in den ersten drei Duellen gegen Jena. Nach dem Auftakterfolg in Rostock und der Niederlage in Jena war insbesondere Spiel Nummer 3 dramatisch bis in die Schlusssekunden. Die Seawolves hatten zwischenzeitlich dank des treffsicheren Till Gloger einen 20-Punkte-Vorsprung, doch der schmolz von Minute zu Minute im Schlussviertel. Dort behielten die Rostocker aber die Nerven. Während die Gäste einige Freiwürfe verfehlten, zeigte sich insbesondere der US-Amerikaner Jordan Roland nervenstark und führte sein Team zum Sieg. Durch das 85 zu 78 am Dienstag haben die Seawolves nun in Jena die Möglichkeit den dritten Sieg in dieser Serie zu erringen, der für den Aufstieg in die BBL nötig ist. Sollte Jena gewinnen und zum 2:2 ausgleichen, so käme es zu einem Entscheidungsspiel am Sonntag in Rostock.

