Stand: 05.01.2018 12:30 Uhr

Zu viele Reste in Verpackungen von Dorothea Voscherau

Drücken, quetschen, auskratzen: Fast alle Verbraucher kennen den Kampf mit dem Rest von Zahnpasta, Rasierschaum, Duschgel. Die Verpackungen leer zu bekommen, ist gar nicht so einfach.

Markt lässt zwölf unterschiedliche Flaschen, Dosen, Pumpspender und Tuben auf Reste untersuchen und mithilfe von Röntgenstrahlen durchleuchten. Im Labor werden die Verpackungen voll, gebraucht sowie aufgeschnitten und komplett entleert gewogen und wenn möglich die Dichte bestimmt. Das Ergebnis: Bei allen Verpackungsarten bleiben ausnahmslos etwa zehn Prozent Inhalt übrig.

Zu viele Reste in Verpackungen Markt - 08.01.2018 20:15 Uhr Autor/in: Dorothea Voscherau Zahnpasta-Tuben, Rasierschaum-Dosen und Duschgel-Flaschen restlos leer zu bekommen, ist nicht leicht. Durchschnittlich zehn Prozent des Inhalts bleiben in der Verpackung.







4 bei 6 Bewertungen Mit von 5 Sternen bewerten Vielen Dank. schließen Sie haben bereits abgestimmt. schließen Download

Verpackungen nicht immer optimal

Bei den Tuben blieben bis zu 14 Prozent des Inhalts in der Verpackung. Haargel, Handcreme und Zahnpasta sammeln sich vor allem in den Ecken, die man aufgrund des etwas härteren Kunststoffs beim Ausdrücken schlecht erreicht. Bei den Pumpspendern kritisiert die Verbraucherzentrale Hamburg vor allem das gerade zum Boden zeigende, zu kurze Führungsröhrchen. Damit sei es unmöglich, die Flüssigseife in den Ecken der Flasche zu erreichen. In unserem Test blieben so bis zu 13 Prozent Seife in der Verpackung. Bei den Vakuumpumpspendern der getesteten Rasierschäume kamen bis zu zehn Prozent nicht aus der Dose. Bei den Duschgelflaschen blieben bis zu zwölf Prozent Inhalt in der Verpackung zurück. Kritisch sieht die Verbraucherzentrale abgeschrägte oder abgerundete Deckel, die verhindern, dass man die Packungen auf den Kopf stellen kann. So wird das komplette Entleeren der Flaschen erschwert.

Mit Tricks an die Reste kommen

Bei den Flüssigseifen und den Duschgels ist es ein gängiger Trick, die Behälter mit Wasser aufzufüllen, kräftig durchzuschütteln und so die Reste zu verbrauchen. Duschgels mit abgerundeten Köpfen können außerdem in ein Glas oder zwischen ein paar Handtücher gestellt werden - so stehen sie trotzdem auf dem Kopf und der restliche Inhalt kann sich besser sammeln. Tuben kann man entweder aufrollen und das Ende mit einem Gummiband fixieren oder die Verpackung einfach aufschneiden. Nur bei Vakuumpumpspendern wie zum Beispiel bei Rasierschaum wird es schwierig. Die Dosen stehen unter Druck, die Hersteller warnen davor, sie zu öffnen.

Dieses Thema im Programm: Markt | 08.01.2018 | 20:15 Uhr