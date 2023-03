Waschmittel richtig dosieren und dabei Geld sparen Stand: 09.02.2023 11:05 Uhr Die Dosierung von Waschmittel ist oft schwer, denn die Hersteller-Empfehlungen sind nicht immer eindeutig. Das kann zu unnötigem Mehrverbrauch und zu höheren Kosten führen und die Umwelt belasten.

von Romy Hiller und Saskia Engels

Beim Wäschewaschen spielt die exakte Dosierung eine wichtige Rolle. Verwendet man zu wenig Waschmittel, wird die Wäsche nicht richtig sauber und manchmal sogar grau, weil sich der Schmutz wieder auf den Textilien ablagert. Bei einer Überdosierung gelangt mehr Waschmittel als nötig in die Umwelt, es kann zu Ablagerungen auf der Wäsche und in der Maschine kommen. Und natürlich entstehen unnötige Kosten.

Dosierungsangabe in Milliliter statt Gramm

Die Hersteller von Waschmitteln sind verpflichtet, auf den Verpackungen Angaben zur Dosierung zu machen. Diese sollen bei der Wahl der richtigen Menge für stark, normal oder leicht verschmutzte Wäsche helfen. Auch zwischen hartem oder weichem Wasser wird unterschieden.

Doch die verwendeten Maßeinheiten sorgen häufig für Verwirrung: Die Hersteller geben die empfohlene Menge Waschmittel in Millilitern statt in Milligramm an - auch für Pulver, das normalerweise in Gramm abgemessen wird. Zum Beispiel empfiehlt der Hersteller Procter & Gamble beim Waschmittel Ariel 115 Milliliter Pulver. Laut beigefügter Umrechnungstabelle entspricht das aber nur etwa 71 Gramm. Wer diesen kleingedruckten Hinweis übersieht, nimmt mehr als ein Drittel zu viel Waschmittel.

Komplizierte Umrechnung der Dosierungsangaben

Weichen die Wäschemenge, die Wasserhärte oder der Grad der Verschmutzung von der Angabe auf der Verpackung ab, wird es für Verbraucher noch komplizierter: Sie müssen in diesem Fall die Dosierungsempfehlung selbst umrechnen - beispielsweise 38 Prozent abziehen.

Dosierhilfen nicht immer verfügbar

Laut EU-Detergenzienverordnung könnten Hersteller die Dosierungsvorgaben für Waschpulver auch in Gramm angeben. Einige Produzenten teilten auf Nachfrage mit, man habe sich für die Angabe in Milliliter entschieden, biete aber Messbecher an, die bei der Umrechnung helfen sollen. Diese Dosierhilfen sind jedoch im Handel oft vergriffen oder werden gar nicht erst angeboten. Wer sie im Internet bestellen will, muss sich registrieren und persönliche Daten angeben.

Überdosierung bei Caps, Pods oder Bars

In Einheiten verpackte Waschmittel sollen das Dosieren laut Herstellern erleichtern. Tatsächlich ist damit häufig eine Überdosierung programmiert. Denn die Angaben auf den Waschmittelpackungen beziehen sich zum Beispiel nur auf normal verschmutzte Wäsche, dabei sind leicht verschmutzte Waschladungen die Regel.

Weniger als die Menge in den konfektionierten Caps, Bars oder Pods zu dosieren, ist schwierig und laut Dosieranleitung auch gar nicht vorgesehen. Befolgt man die Herstellerangaben, nutzt man schnell zwei Einheiten, also die doppelte Menge Waschmittel - etwa bei hartem Wasser oder bei stark verschmutzter Wäsche.

Die Verbraucherzentrale empfiehlt deshalb, auf Waschmittel zurückzugreifen, das sich exakter dosieren lässt. Das schont nicht nur die Umwelt, sondern spart auch bares Geld, denn Tabs, Caps oder Pods sind meist deutlich teurer als herkömmliches Waschmittel.

