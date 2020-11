Stand: 27.11.2020 11:45 Uhr Spieletipps für Weihnachten

Es wird wieder gespielt zu Hause - gerade jetzt im Winter. Brettspiele, Würfelspiele und Kartenspiele stehen hoch im Kurs, sie stehen auch auf vielen Wunschzetteln. Spiele-Experte Dirk Plasberg von NDR 1 Niedersachsen stellt neue Spiele vor – für die ganze Familie.

"Bresk": Familienspiel mit Taktik

Zwei Würfel und der Ideenreichtum der 2 bis 5 Spieler bestimmen dieses Spiel. Der aktive Spieler würfelt und bestimmt dadurch, welche Buchstaben alle Spieler aufschreiben müssen, um daraus auf seinem Spielezettel kreativ Wörter zu bilden wie in einem Kreuzworträtsel – waagerecht und senkrecht. Von Anfang an ist Taktik gefragt. Denn zwischen den Wörtern, die sich aus den vorgegebenen Buchstaben zusammensetzen, muss ein Zwischenraum sein, sonst gibt es keine Punkte am Spielende für jeden Buchstaben eines Wortes.

Das Spiel macht auch jüngeren Kindern im Grundschulalter Spaß, wenn Erwachsene ihnen helfen oder sogar mit ihnen zusammen spielen.

Bresk auf einen Blick Für wen? 2 bis 5 Spieler Altersempfehlung ab 10 Jahre Wie lange? circa 30 Minuten Verlag Jumbo Spiele Preis circa 14 Euro

"Spukstaben": Für kleine und große Wortakrobaten

Das kooperative Spiel von Autor Moritz Dressler lässt die 1 bis 4 Spieler Wörter finden, um die Buchstaben in verschiedenen Räumen einer Druckerei vor den spukenden Geistern zu retten. Das verhindern die Spieler, indem sie Wörter bilden, möglichst mit allen Buchstaben, die gerade auf dem Spieletisch liegen und die es zu retten gilt. Das klappt natürlich nicht immer. Für jeden verwendeten Buchstaben auf dem Tisch rutscht der Spielstein eine Position nach unten auf der Buchstabenkarte – bis zur Rettung. Doch manchmal gibt es Hürden für einzelne Buchstaben oder Kombinationen wie "EN" (darf nicht am Wortende stehen), oder wo bestimmte Wortlängen vorgegeben sind.

In jeder Spielrunde geistern neue Buchstaben durch die Räume. Sind Wortteile doppelt (Hafen, Flughafen) oder haben sich Mitspieler gleiche Wörter ausgedacht, dann sind sie für das ganze Spiel gesperrt. Je mehr Buchstaben gerettet werden, desto besser. Ein kurzweiliges Spiel für die grauen Zellen für die ganze Familie.

Spukstaben auf einen Blick Für wen? 1 bis 4 Spieler Altersempfehlung ab 10 Jahre Wie lange? circa 20 Minuten Verlag? NSV-Verlag Preis circa 15 Euro

"Scrabble-Wortgefecht" für bis zu 6 Personen

Scrabble ist ein Brettspielklassiker seit 70 Jahren. Bei der neuen Spiele-Edition "Scrabble Wortgefecht" können jetzt bis zu 6 Personen mitspielen – und zwar gleichzeitig. Weiterhin werden Wörter wie bei einem Kreuzworträtsel gesucht. Hier allerdings verwenden alle Spieler die gleichen 7 Buchstabensteine, die offen auf dem Tisch liegen, um damit Wörter zu bilden. Dabei kommt es darauf an, das Wort so auf dem Tableau zu platzieren, dass man die Maximal-Punkte bekommt. Jedoch wird nur das Wort eines Spielers am Ende jeder Runde auch tatsächlich gelegt, wofür es die meisten Punkte gibt. Jeder einzelne Spieler sammelt trotzdem seine Punkte für sein ausgedachtes Wort jeder Runde, kann aber nicht immer aktiv bestimmen, wie sich das Spielfeld füllt.

Somit bleibt es spannend, um ganz am Ende Lücken zu finden, um vereinzelt Buchstaben anzulegen, die satte Punkte bringen.

Die Wortakrobaten bekommen also alle die gleiche Aufgabe für jede Runde, und das geht gegen die Uhr. Für größere Familien-Spielerunden sehr gut geeignet, um Teams zu bilden.

Scrabble-Wortgefecht Für wen? 2 bis 6 Spieler Altersempfehlung ab 10 Jahre Verlag? Mattel-Spiele Preis circa 30 Euro

