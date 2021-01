Stand: 28.11.2020 12:00 Uhr Spiel "Scrabble Wortgefecht": Klassiker mit neuen Regeln

Scrabble ist seit 70 Jahren ein Brettspiel-Klassiker. Bei der neuen Spiele-Edition "Scrabble Wortgefecht" können jetzt bis zu 6 Personen mitspielen - und zwar gleichzeitig.

Wie gewohnt werden Wörter wie bei einem Kreuzworträtsel gesucht. Hier verwenden allerdings alle Spieler die gleichen 7 Buchstabensteine, die offen auf dem Tisch liegen, um damit Wörter zu bilden. Dabei kommt es darauf an, das Wort so auf dem Tableau zu platzieren, dass man die maximale Punktzahl bekommt. Es wird jedoch am Ende jeder Runde nur das Wort eines Spielers gelegt, wofür es die meisten Punkte gibt. Jeder einzelne Spieler sammelt trotzdem in jeder Runde Punkte für sein ausgedachtes Wort, kann aber nicht immer aktiv bestimmen, wie sich das Spielfeld füllt.

So bleibt es spannend, wer ganz am Ende noch Lücken findet, um vereinzelt Buchstaben anzulegen, die satte Punkte bringen. Die Spieler bekommen also alle die gleiche Aufgabe für jede Runde und es geht gegen die Uhr. Für größere Familien-Spielerunden ist das Spiel sehr gut geeignet, um Teams zu bilden.

Fazit

Die neue Edition des Spieleklassikers ist gewohnt unterhaltsam und bietet dennoch Abwechslung. Ideal für größere Gruppen oder Familien-Runden.

"Scrabble Wortgefecht" auf einen Blick Für wen? 2 bis 6 Spieler ab 10 Jahren Spieltyp Wortgeschick Verlag Mattel-Spiele Preis circa 30 Euro

